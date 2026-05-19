НАБУ і САП прийшли з обшуками до Верховного суду

Антикорупційні органи проводять слідчі дії в межах справи про корупцію
Слідчі дії тривають за місцями роботи та проживання чинних і колишніх суддів Верховного суду

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять слідчі дії в межах справи про корупцію у Верховному суді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу антикорупційних органів.

«Їх здійснюють за місцем роботи, проживання та в транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного суду. Зокрема й в ексголови Верховного Суду, справа за обвинуваченням якого слухається у ВАКС», – йдеться в заяві.

Антикорупційні органи не повідомили деталей справи, але пообіцяли зробити це згодом.

Як відомо, НАБУ та САП обвинувачують колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва в організації схеми з одержання хабарів за рішення суду, зокрема в отриманні хабаря у $2,7 млн. Варто нагадати, що у 2017 році Князєв орендував квартиру у Печерському районі Києва за заниженою ціною – 1 тис. грн на місяць. Різниця між ринковою вартістю оренди й фактичною сумою була визнана незаконним подарунком, що порушує закон України «Про запобігання корупції».

26 грудня 2023 року Печерський районний суд Києва оштрафував Князєва на 2 550 грн і постановив конфіскувати незаконний подарунок у 906 600 грн. А пізніше Київський апеляційний суд підтвердив це рішення.

Після завершення апеляційного розгляду НАЗК звернулося до Вищої ради правосуддя – вона відкрила дисциплінарну справу, що завершилася звільненням Князєва з посади. Водночас сам Князєв не погодився із таким рішенням і оскаржив його у Верховному суді. 12 грудня 2024 року Велика палата Верховного суду підтвердила рішення Вищої ради правосуддя про звільнення Всеволода Князєва з посади судді.

Як відомо, 18 травня 2023 року Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Адвокати Князєва подали апеляцію, але суд її відхилив, хоча зменшив суму застави. Після ще кількох зменшень суми заставу у 18,168 млн грн заплатили і 31 січня 2024 року Князєв вийшов з-під варти.

