Лякав перехожих зброєю: на бульварі Верховної Ради затримано нетверезого чоловіка

Поліцейські затримали правопорушника – прилад «Драгер» показав 2,26 проміле алкоголю в його крові

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який, за інформацією слідства, причетний до хуліганства. Зловмисник напідпитку гуляв на вулиці із пістолетом та направляв його на перехожих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

За словами правоохоронців, днями до них надійшов виклик від перехожих, які повідомили, що у Дніпровському районі Києва по бульвару Верховної Ради ходить невідомий із зброєю в руках. На місці події правоохоронці з’ясували, що жінка на вулиці помітила 31-річного киянина напідпитку із пістолетом у руці.

«Не на жарт злякавшись, киянка звернулася до компанії чоловіків. Втім, на їхні зауваження дебошир відреагував агресивно: почав лаятись, перезаряджати зброю та направляти її у бік перехожих», – розповіли в пресслужбі.

Поліція показала зброю, вилучену у порушника фото: Національна поліція України

Поліцейські затримали правопорушника – прилад «Драгер» показав 2,26 проміле алкоголю в його крові. У чоловіка вилучили пневматичний пістолет та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю. Санкція найтяжчого покарання передбачає до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, станом на квітень 2026 року в Україні офіційно зареєстровано понад мільйон одиниць вогнепальної зброї та спецзасобів. При цьому випадків вчинення злочинів із використанням зброї, яку видавали цивільним для оборони на початку повномасштабного вторгнення, не зафіксовано.