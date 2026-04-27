Польща підвищує мінімальну зарплату: хто і скільки отримуватиме

У середині 2026 року у Польщі зросте мінімальна заробітна плата у сфері охорони здоров’я

Польща офіційно оприлюднила нові рівні мінімальних зарплат для медичних працівників. З липня виплати зростуть для всіх категорій – від санітарів до лікарів-спеціалістів, а топові зарплати перевищать позначку в 157 тисяч гривень. Як повідомляє польське видання WNP, базою для розрахунку став показник середньої зарплати в країні, інформує «Главком».

Повідомляється, що з 1 липня мінімальна заробітна плата у Польщі збільшується до 8458 злотих або приблизно до 99 804 грн.

Лікарі та стоматологи зі спеціалізацією – 12 910,16 злотих (157 125 грн)

Магістри зі спеціалізацією (фармацевти, фізіотерапевти, медсестри, психологи) – 11 485,59 злотих (139 771 грн)

Лікарі без спеціалізації – 10 595,24 злотих (128 936 грн)

Магістри без спеціалізації (медсестри, психологи, лаборанти) – 9 081,63 злотих (110 507 грн)

Лікарі-стажисти – 8 458,38 злотих (102 923 грн)

Середній медперсонал (фельдшери, медсестри з бакалаврською/середньою освітою) – 8 369,35 злотих (102 137 грн)

Інші медичні працівники із середньою освітою – 7 657,06 злотих (93 445 грн).

Згідно з даними Аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal, для українців польський ринок праці залишається загалом сприятливим, особливо в секторах з меншими вимогами до кваліфікації та високою часткою фізичної праці, насамперед у логістиці.

Зауважимо, у Польщі легально перебуває понад 1,5 млн українців. Близько мільйона з них проживають стабільно, а решта мають статус біженців.

Українці дедалі частіше обирають кваліфіковану роботу, хоча значна частина все ще зайнята у сферах, які є менш привабливими для самих поляків.

Основні галузі зайнятості:

Сфера послуг (38%): готельний бізнес, ресторанна справа, догляд та прибирання.

Будівництво (24%): від загальних робіт до вузькоспеціалізованих будівельних професій.

Сільське господарство (20%): сезонні роботи на полях, плантаціях та у теплицях (вирощування овочів, печериць, ягід).

Логістика та торгівля: робота на складах великих інтернет-магазинів, водії та працівники супермаркетів.

«Главком» писав, що рівень зайнятості серед українців у Польщі становить 75–85%, що навіть вище, ніж серед самих поляків. Українці, які нині працюють у Польщі, мають важливий вплив на її економіку. У дослідженні Польського економічного інституту (PIE) зауважують, що українці роблять значний внесок у ключові галузі польської економіки.

Нагадаємо, що уряд Польщі підготував законопроєкт, який передбачає поступове згортання спеціальних заходів підтримки для українських біженців, введених у 2022 році. За новими правилами, після 4 березня 2026 року українці будуть прирівняні до інших іноземців, і до них застосовуватимуться загальні норми, що діють для всіх мігрантів.