Трагедія в Польщі: 24-річному українцю висунуто звинувачення у вбивстві 14-річної дівчини

Смерть юної українки в місті Кемпно (Великопольське воєводство) сколихнули місцеву громаду. Після проведення судово-медичної експертизи 30 січня 2026 року, польська прокуратура офіційно висунула звинувачення у вбивстві 24-річному громадянину України, якого затримали напередодні. За версією слідства, причиною смерті підлітки стало удушення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рolskieradio.

Трагедія сталася у четвер, 29 січня, на одному з житлових масивів Кемпно. Про інцидент стало відомо лише через пильність сусідів: вони помітили, що з квартири на верхньому поверсі почала текти вода, яка підтоплювала їхнє помешкання. Коли власниця відкрила двері своїм ключем (мати дівчини в цей час була на роботі), на підлозі в залятому водою передпокої виявили непритомну 14-річну дівчину. Попри зусилля медиків, врятувати її не вдалося.

Спочатку поліція повідомляла, що при зовнішньому огляді тіла не було виявлено видимих ознак насильства. Однак судово-медична експертиза, проведена 30 січня, змінила хід справи.

«24-річного громадянина України затримали у зв’язку зі смертю 14-річної дівчини в місті Кемпно у Великопольському воєводстві. Дівчину у четвер, 29 січня, знайшли на підлозі в орендованій квартирі. Мама дівчини на той момент перебувала на роботі. Під час огляду тіла не було виявлено жодних видимих тілесних ушкоджень», – повідомила речниця поліції міста Кемпно Аніта Вилeнґа.

«Підтверджуємо, що у зв’язку з цією справою затримано 24-річного громадянина України», – додала Аніта Вилeнґа.

Наразі це вся інформація, яку поліція оприлюднює. Тіло дівчинки направлено на судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті. Дівчина також була громадянкою України. Поліцейські у співпраці з прокуратурою збирають подальші відомості, аналізують їх і з’ясовують усі обставини справи.

