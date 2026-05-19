Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Волинь: тренера з волейболу засуджено за розбещення неповнолітніх вихованок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Волинь: тренера з волейболу засуджено за розбещення неповнолітніх вихованок
Суд призначив Богуславу Галицькому покарання у виді сім років та шість місяців позбавлення волі
скриншот з відео
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

За даними слідства, упродовж 2012–2021 років тренер систематично вчиняв протиправні дії проти дівчат, які займалися у нього волейболом

На Волині суд визнав винним тренера з волейболу Богуслава Галицького у злочинах проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх вихованок. Йому призначено покарання у виді сім років та шість місяців позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, упродовж 2012–2021 років тренер систематично вчиняв протиправні дії щодо дівчат, які займалися у нього волейболом. Він був публічно відомою особою в області, працював головним тренером юнацької команди «Волинь-Університет», а в різні роки також очолював дитячо-юнацьку спортивну школу.

«Слідство встановило, що обвинувачений користувався своїм авторитетом, службовим становищем та залежністю неповнолітніх спортсменок від тренера. Він тиснув на дівчат, залякував їх виключенням із команди, недопуском до змагань та руйнуванням спортивної кар’єри», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає Генпрокуратура, дії тренера мали тяжкі наслідки для потерпілих. Дівчата роками жили у стані страху, зазнавали психологічного тиску та приниження.

«Викриття стало можливим завдяки потерпілим, які знайшли в собі сили розповісти про пережите. Уже під час досудового розслідування про аналогічні факти повідомила ще одна потерпіла, яка на момент звернення була дорослою, але продовжувала відчувати наслідки пережитого насильства», – наголошують правоохоронців.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України. Попри свідчення потерпілих та зібрані докази, чоловік свою вину не визнав.

Ювенальні прокурори Волинської обласної та Луцької окружної прокуратур підтримували публічне обвинувачення у цій справі протягом чотирьох років. «Прокурори оскаржуватимуть вирок та наполягатимуть на призначенні обвинуваченому максимального покарання», – підсумувала Генпрокуратура.

Теги: Луцьк Волинська область Офіс Генерального прокурора волейбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Умбрійці святкують успіх на європейській арені
Плотницький вдруге поспіль тріумфував у волейбольній Лізі чемпіонів
Вчора, 10:59
Збір даних про оборонні підприємства міста Бидгощ міг завдати шкоди інтересам України та її партнерів
Українець шпигував на ФСБ у Польщі – суд дав вісім років
13 травня, 18:16
Про масовану атаку ще вранці попереджав президент Зеленський
Росія атакує захід України: вибухи у Луцьку, Коломиї, Хмельницькому, Ужгороді
13 травня, 14:33
Юрій Семенюк виграв бронзу польської Плюс-ліги
Семенюк втретє поспіль здобув бронзу чемпіонату Польщі з волейболу
7 травня, 13:33
Генпрокуратура підозрює у скоєному 48-річного військовослужбовця
На Рівненщині затримано чоловіка, який стріляв у військових ТЦК та поліцейського
30 квiтня, 22:01
Батькові юної вболівальниці довелося зафарбувати м'яч чорним маркером, щоби потрапити на гру
У Росії стюарди не пустили на волейбольну гру дівчинку через плакат з жовто-синім м'ячем
30 квiтня, 11:57
Українська сторона наполягала на екстрадиції Бутягіна для притягнення його до кримінальної відповідальності
Україна прокоментувала передачу до Білорусі російського археолога Бутягіна
28 квiтня, 17:41
Тимур Цмокало (справа) виступає цього сезону в чемпіонаті Франції
Збірна України з волейболу викличе на тренувальний збір гравця з Франції
26 квiтня, 16:45
Олег Плотницький та Юрій Семенюк у складі збірної України
Семенюк залишиться капітаном чоловічої збірної України з волейболу
21 квiтня, 14:55

Кримінал

НАБУ і САП прийшли з обшуками до Верховного суду
НАБУ і САП прийшли з обшуками до Верховного суду
Волинь: тренера з волейболу засуджено за розбещення неповнолітніх вихованок
Волинь: тренера з волейболу засуджено за розбещення неповнолітніх вихованок
Ексдепутат Хмельницької облради набрав кредитів на 185 млн грн і втік до ОАЕ
Ексдепутат Хмельницької облради набрав кредитів на 185 млн грн і втік до ОАЕ
Смертельна ДТП у Хмельницькому: суд обрав запобіжний захід водію
Смертельна ДТП у Хмельницькому: суд обрав запобіжний захід водію
Чернишов вперше прокоментував підозру щодо ймовірної легалізації коштів на «Династії»
Чернишов вперше прокоментував підозру щодо ймовірної легалізації коштів на «Династії»
У Житомирі чоловік з ножем напав на перехожих: його затримали патрульні (відео)
У Житомирі чоловік з ножем напав на перехожих: його затримали патрульні (відео)

Новини

Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Сьогодні, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Сьогодні, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08
Бронювання працівників. Міністр економіки вказав на важливий нюанс
Вчора, 13:52

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua