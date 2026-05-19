Волинь: тренера з волейболу засуджено за розбещення неповнолітніх вихованок

Суд призначив Богуславу Галицькому покарання у виді сім років та шість місяців позбавлення волі

На Волині суд визнав винним тренера з волейболу Богуслава Галицького у злочинах проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх вихованок. Йому призначено покарання у виді сім років та шість місяців позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, упродовж 2012–2021 років тренер систематично вчиняв протиправні дії щодо дівчат, які займалися у нього волейболом. Він був публічно відомою особою в області, працював головним тренером юнацької команди «Волинь-Університет», а в різні роки також очолював дитячо-юнацьку спортивну школу.

«Слідство встановило, що обвинувачений користувався своїм авторитетом, службовим становищем та залежністю неповнолітніх спортсменок від тренера. Він тиснув на дівчат, залякував їх виключенням із команди, недопуском до змагань та руйнуванням спортивної кар’єри», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає Генпрокуратура, дії тренера мали тяжкі наслідки для потерпілих. Дівчата роками жили у стані страху, зазнавали психологічного тиску та приниження.

«Викриття стало можливим завдяки потерпілим, які знайшли в собі сили розповісти про пережите. Уже під час досудового розслідування про аналогічні факти повідомила ще одна потерпіла, яка на момент звернення була дорослою, але продовжувала відчувати наслідки пережитого насильства», – наголошують правоохоронців.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України. Попри свідчення потерпілих та зібрані докази, чоловік свою вину не визнав.

Ювенальні прокурори Волинської обласної та Луцької окружної прокуратур підтримували публічне обвинувачення у цій справі протягом чотирьох років. «Прокурори оскаржуватимуть вирок та наполягатимуть на призначенні обвинуваченому максимального покарання», – підсумувала Генпрокуратура.