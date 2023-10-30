Завершено розслідування справи про 176 млн грн збитків «Центренерго», виявлених Держаудитслужбою

У 2020 році ПАТ «Центренерго» уклав угоди про продаж електроенергії з переможцем аукціонів – ТОВ «Юнайтед Енерджі»

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування справи про зловживання, які завдали ПАТ «Центренерго» понад 176 млн грн збитків. Про це повідомляє пресслужба Державної аудиторської служби.

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«НАБУ і САП завершили досудове розслідування за підозрою трьох осіб у завданні понад 176 млн грн збитків державному енерговиробнику ПАТ «Центренерго», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у ході ревізії з’ясувалося, що у 2020 році ПАТ «Центренерго» уклав угоди про продаж електроенергії з переможцем аукціонів – ТОВ «Юнайтед Енерджі». Згодом згадана компанія мала сплатити штраф через невідбір законтрактованої за цими угодами електроенергії. Проте заднім числом було укладено додаткові угоди з ПАТ «Центренерго», які виключили з основних угод положення про дозволені межі відхилення у розмірі 5% від договірного обсягу відібрання електроенергії.

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«Тобто ТОВ «Юнайтед Енерджі» отримало можливість відбирати будь-який обсяг електроенергії, хоча за умовою проведених аукціонів відібрання договірного обсягу електроенергії мало бути гарантоване. У результаті цих дій ПАТ не отримало 176,8 млн грн», – зазначають у Службі.

Наразі завершуються заходи державного фінансового контролю ПАТ «Центренерго» за наступні звітні періоди, про результати яких згодом буде поінформовано.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру двом експосадовцям «Центренерго» та керівнику приватної компанії у зловживаннях на 176,8 млн грн. За інформацією «Слово і діло», йшлося про ексчлена «Центренерго» Олександра Уварова та ексдиректору департаменту «Центренерго» Катерину Токар, а також керівника приватної компанії «Юнайтед Енерджі» Андрія Короткевича-Лещенка. Уварову та Токар про підозру повідомили заочно.

За даними слідства, у 2020 році ПАТ «Центренерго» уклав угоду про продаж електроенергії ТОВ «Юнайтед Енерджі»-переможцю аукціону. Через невідбір законтрактованої за цими угодами електроенергії компанія-переможець мала сплатити штраф. Аби цього уникнути, з ПАТ заднім числом уклали додаткові угоди: виключили з основних угод положення про дозволені межі відхилення від обсягів відібрання електроенергії.

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Такі зміни дозволили згаданому ТОВ відбирати будь-який обсяг електроенергії, незважаючи на те, що за умовою проведених аукціонів відібрання договірного обсягу електроенергії мало бути гарантоване. У результаті цих дій ПАТ не отримало 176,8 млн грн.