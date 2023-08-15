Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

«Центренерго» отримало нового генерального директора

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Центренерго» отримало нового генерального директора
Андрій Чуркін має багаторічний досвід роботи в енергетичній галузі
фото з відкритих джерел

Новий гендиректор Андрій Чуркін має прискорити підготовку «Центренерго» до опалювального сезону

Наглядова рада державного підприємства «Центренерго» призначила Андрія Чуркіна генеральним директором компанії. Про це повідомляє пресслужба «Центренерго».

Склад Наглядової ради затверджений як тимчасовий, бо компанія очікує на пропозиції щодо постійно діючих кандидатів в члени Наглядової ради від іноземних партнерів, що обговорено із керівником Фонду державного майна України Рустемом Умєровим на зустрічі із послами країн «Великоі Сімки».

Обраний Голова Наглядової ради Гота Андрій Олегович представив нового керівника трудовому колективу «Центренерго». Також, на 1 місяць продовжено контракти діючого складу Дирекції Товариства, аби втілити розпочаті проекти та напрацювання, що підтверджує повне взаєморозуміння у складі правління компанії та забезпечить безперервне виконання державницьких задач по підготовці компанії до проходження осінньо-зимового періоду.

Що відомо про Андрія Чуркіна

Андрій Чуркін має багаторічний досвід роботи в енергетичній галузі.

З вересня 2020 року Чуркін керував ПрАТ «Харківенергозбут» (65% належить державі). У 2022 році підприємство отримало чистий прибуток у 198 млн грн. Крім того, Харківенергозбут очолює список підприємств ФДМ за розміром сплачених у 2023 році державі дивідендів – 64 млн грн.

Андрій Чуркін має пришвидшити підготовку «Центренерго» до опалювального сезону, а також вирішити проблеми з боргами компанії перед енергоринком та іншими контрагентами.

Нагадаємо, що перегляд тарифу на електроенергію для населення дав змогу державній «Центренерго» підготуватись до наступного опалювального сезону. Готуючись до наступної зими, «Центренерго» реалізує велику кількість необхідних для цього заходів. Зокрема компанія працює над забезпеченням захисту обладнання та своїх співробітників. До зими компанія буде в повній робочій готовності до всіх загроз і викликів, які можуть спричинити дії ворога.

Теги: Центренерго опалювальний сезон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Блокування Росією Чорного моря може вплинути на проходження опалювального сезону
Який вплив матиме російська блокада портів на опалювалиний сезон для України
9 серпня, 22:07
Восени та взимку в домівках киян може бути холодно
Опалювальний сезон у Києві: як місто готується до нових атак окупантів
7 серпня, 13:09
Міністр енергетики Герман Галущенкj відвідав енергетичний обʼєкт ДТЕК Одеські електромережі
ДТЕК відремонтував понад 500 енергооб’єктів на Одещині в рамках підготовки до зими
7 серпня, 13:05
Росія знищила велику кількість об'єктів енергетичної інфраструктури України
Міненерго разом з Мінекономіки мають доопрацювати механізм для скорішого отримання кредитів для ТЕС і ТЕЦ – замміністр енергетики
5 серпня, 13:52
Перегляд тарифу на електрику дозволив «Центренерго» отримати кошти на відновлення – гендиректор
Перегляд тарифу на електрику дозволив «Центренерго» отримати кошти на відновлення – гендиректор
30 липня, 18:03
Герман Галущенко
Глава Міненерго оцінив здатність України пережити майбутній опалювальний сезон
30 липня, 05:29
Запаси природного газу в українських підземних сховищах досягли 11,7 млрд куб. м
Шмигаль розповів, як Україна готується до зими
25 липня, 17:06
Робота машинобудівників – це запорука стійкості енергосистеми та дозволить забезпечити українців світлом та теплом
ДТЕК виготовив 10 комбайнів та пів мільйона запчастин для ефективної роботи шахт взимку
24 липня, 14:57
Енергетичні компанії в Україні не мають вільних обігових коштів для того, щоб все це здійснити, тому наші міжнародні партнери допомагають
Державна програма кредитування ТЕС і ТЕЦ дозволить закупити обладнання і відновити пошкоджені потужності в опалювальний сезон
16 липня, 14:38

Економіка

Уряд виділив понад мільярд гривень на посилення оборони у кількох областях
Уряд виділив понад мільярд гривень на посилення оборони у кількох областях
«Центренерго» отримало нового генерального директора
«Центренерго» отримало нового генерального директора
Місцеві бюджети на Житомирщині у 2023 році зросли на 45%. Гетманцев пояснив, що сталося
Місцеві бюджети на Житомирщині у 2023 році зросли на 45%. Гетманцев пояснив, що сталося
Без достатнього фінансування «Укренерго» відновлювати енергосистему складніше – експерт
Без достатнього фінансування «Укренерго» відновлювати енергосистему складніше – експерт
Відкриті торги роблять дива. Тендер на закупівлю апаратів для лікування онкохворих закінчився сенсацією
Відкриті торги роблять дива. Тендер на закупівлю апаратів для лікування онкохворих закінчився сенсацією
«Нафтогаз» перетворив непрацюючі АЗС Glusco на сучасні заправки – заява компанії
«Нафтогаз» перетворив непрацюючі АЗС Glusco на сучасні заправки – заява компанії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Європейська країна переманює українських біженців із Польщі
25K
У Львові та Луцьку пролунали потужні вибухи
5843
Мер Луцька після ракетного удару втрапив у скандал
5821
Виселення Московського патріархату: що відбувається у Лаврі (відео)
5540
Стало відомо про кількість потерпілих внаслідок удару по Луцьку
4855
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Сьогодні, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Сьогодні, 04:55
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:54
Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
Вчора, 06:46
Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
12 серпня, 06:35

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту