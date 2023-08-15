«Центренерго» отримало нового генерального директора

Новий гендиректор Андрій Чуркін має прискорити підготовку «Центренерго» до опалювального сезону

Наглядова рада державного підприємства «Центренерго» призначила Андрія Чуркіна генеральним директором компанії. Про це повідомляє пресслужба «Центренерго».

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Склад Наглядової ради затверджений як тимчасовий, бо компанія очікує на пропозиції щодо постійно діючих кандидатів в члени Наглядової ради від іноземних партнерів, що обговорено із керівником Фонду державного майна України Рустемом Умєровим на зустрічі із послами країн «Великоі Сімки».

Обраний Голова Наглядової ради Гота Андрій Олегович представив нового керівника трудовому колективу «Центренерго». Також, на 1 місяць продовжено контракти діючого складу Дирекції Товариства, аби втілити розпочаті проекти та напрацювання, що підтверджує повне взаєморозуміння у складі правління компанії та забезпечить безперервне виконання державницьких задач по підготовці компанії до проходження осінньо-зимового періоду.

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Що відомо про Андрія Чуркіна

Андрій Чуркін має багаторічний досвід роботи в енергетичній галузі.

З вересня 2020 року Чуркін керував ПрАТ «Харківенергозбут» (65% належить державі). У 2022 році підприємство отримало чистий прибуток у 198 млн грн. Крім того, Харківенергозбут очолює список підприємств ФДМ за розміром сплачених у 2023 році державі дивідендів – 64 млн грн.

Андрій Чуркін має пришвидшити підготовку «Центренерго» до опалювального сезону, а також вирішити проблеми з боргами компанії перед енергоринком та іншими контрагентами.

Нагадаємо, що перегляд тарифу на електроенергію для населення дав змогу державній «Центренерго» підготуватись до наступного опалювального сезону. Готуючись до наступної зими, «Центренерго» реалізує велику кількість необхідних для цього заходів. Зокрема компанія працює над забезпеченням захисту обладнання та своїх співробітників. До зими компанія буде в повній робочій готовності до всіх загроз і викликів, які можуть спричинити дії ворога.