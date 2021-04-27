Призер Олімпіади з російським слідом: ЗМІ назвали ім’я вбивці Мамедова у Дніпрі

Вперше до поля зору українських правоохоронців ймовірний вбивця потрапив за два місяці до розстрілу Анара Мамедова в Дніпрі

У Дніпрі 24 квітня жорстоко вбили громадянина Азербайджану Анара Мамедова. За попередньою інформацією, поліція вважає кілером відомого азербайджанського спортсмена та призера юнацької Олімпіади з боротьби Джаббара Юсіфі. Він також виступав на змаганнях від Росії та був під слідством українських правоохоронців.

Про особу ймовірного вбивці виданню «Детектив info» розповіли анонімні джерела. Поліція про нього повідомляла раніше, однак називала тільки вік і громадянство.

Тепер ж стало відомо, що мова йде про громадянина Азербайджану з анкетними даними на особу 27-річного Джаббара Юсіфа (Юсіфі). Однак він у спортивних колах своєї батьківщини він більш відомий, як на 5 років молодший Джаббар Наджафов.

Ймовірно, чоловік змінив прізвище. Справа в тому, що останній пост на сторінці у Facebook Джаббара Наджафова з'явився у 2015 році. А сторінку Юсіфі створили у 2016 році. Також у 2014 році у Тwitter користувач з нікнеймом Джабар Юсіфі викладав світлини, на яких зображено людину, схожу на Наджафова.

Згідно відомостям російських ЗМІ, хлопець виховувався в Адигейській школі рукопашного бою та змішаних єдиноборств, а також неодноразово перемагав на першостях Російської Федерації з панкратіону серед атлетів-«однолітків». Втім, у подальшому Юсіфі/Наджафов начебто через сімейні обставини переїхав до Азербайджану, де відкрив у собі хист у прямому сенсі вкладати супротивників на лопатки, коли зайнявся греко-римською боротьбою.

У цому виді змагань Джаббар здобував перемоги в чемпіонаті Азербайджану, на першостях світу та Європи, а в 2014 році – брав участь у Других Юнацьких літніх Олімпійських іграх, що проходили в китайському Нанкіні.

Після повернення на Батьківщину, Наджафова у компанії інших тріумфаторів та переможців юнацької Олімпіади-2014, вітав президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Джаббар Наджафов на зустрічі з президентом Азербайджану / Фото Детектив info

Як випливає з подальших повідомлень, у 2016 та 2018 роках Джаббар в якості представника Російської Федерації брав участь у турнірах з міксфайту в Криму та бійцівському турнірі в Краснодарі.

Що ж стосується України, то буквально за два місяці до розстрілу Анара Мамедова в Дніпрі у столичних правоохоронців відбулося перше особисте знайомство з Джаббаром Наджафовим/Юсіфі. Тоді азербайджанця в ніч на 28 лютого 2021 року затримали на парковці біля станції метро «Палац Україна».

Джабар Юсуф після першого затримання / Фото телеграм-каналу Topor

Пильну увагу «копів» молодик буцімто привернув, коли покидав салон запаркованого неподалік Mercedes'а та раптом – занервував. З судових матеріалів випливає – при появі силовиків чоловік витягнув із кишені куртки пістолет системи «Макарова» та хутко намагався позбавитися його.

Азербайджанця було затримано, після чого з'ясувалося – вилучений у нього пістолет позначено як зброя, що 31 травня 2014 року була викрадена у в/ч А4068, що на той час дислокувалася в Криму.

Спортсмену тоді оголосили про підозру в незаконному обігу зброї. А вже 2 березня відбулось засідання суду, де йому обрали запобіжний захід.

На час слідства, Джабар мав бути під вартою. Однак йому дозволили вийти на волю під заставу 181,6 тисячі гривень. Ймовірно, такі гроші в нього були, оскільки вже 24 квітня він потрапив до об'єктивів камер спостереження, коли тікав після скоєння розстрілу.