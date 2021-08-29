На Прикарпатті підлітки розтрощили могили на кладовищі і зняли це на відео

На Прикарпатті троє підлітків понищили могили на кладовищі

Поліцейські поспілкувалися з дітьми у присутності батьків та працівників служби у справах дітей.

Правоохоронці Прикарпаття викрили трьох неповнолітніх, які пошкодили могили на кладовищі в Коломиї. Слідчі розпочали кримінальне провадження та з’ясовують всі обставини. Про це повідомила пресслужба поліції.

27 серпня поліцейські Коломийщини на території обслуговування виявили факт вчинення наруги над могилами. Йдеться про пошкодження плити склепу у місці поховання померлих.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські Коломийщини встановили та розшукали вандалів. Ними виявились троє неповнолітніх місцевих мешканців віком 13 і 14 років.

Поліцейські поспілкувалися з дітьми у присутності батьків та працівників служби у справах дітей. Крім того, з їхніх телефонів правоохоронці вилучили фото й відео моменту наруги над могилами.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.