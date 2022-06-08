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    Кримінал

    Публічно підтримав окупантів: ДБР відкрило справу проти мера Святогірська (відео)

    Мер Святогірська Володимир Бандура&nbsp;публічно пропагує &laquo;руській мір&raquo; - Публічно підтримав окупантів: ДБР відкрило справу проти мера Святогірська (відео)
    Мер Святогірська Володимир Бандура публічно пропагує «руській мір»
    скрін з відео

    Бандурі загрожує до 15 років позбавлення волі

    Проти ще одного мера українського міста відкрито кримінальну справу за фактом держзради. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

    «Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом державної зради міського голови Святогірська (Володимира Бандури, – ред.), що на Донеччині. Мер роздає інтерв’ю російським пропагандистам, в яких публічно пропагує «руській мір», дискредитує ЗСУ та державну владу України», – йдеться в повідомленні.

    На одному з таких відео, поширеному в соціальних мережах, мер публічно підтримав пропагандистські погляди «освободітєлєй», дискредитуючи Збройні сили України та державну владу, поширив російський фейк про начебто підпал українськими військовими Всіхсвятського скиту Святогірської лаври тощо.

    Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в державній зраді. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

    Досудове слідство триває.

    Вчора повідомлялося, що прокуратура повідомила про підозру у держзраді депутату від «Опозиційної платформи – За життя», так званому «першому заступнику голови адміністрації» Маріуполя.

    Нагадаємо, що підозру за співпрацю із російськими окупантами отримав також колишній депутат Верховної Ради, проросійський політик Євген Балицький. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

    Теги: росія окупанти війна мер Україна Державне бюро розслідувань окупація #stoprussia
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    Публічно підтримав окупантів: ДБР відкрило справу проти мера Святогірська (відео)