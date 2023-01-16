Закликав знищити українців: на Хмельниччині викрито прихильника Шарія

Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави

Служба безпеки України затримала ще одного поплічника російських окупантів у результаті слідчо-оперативних дій на Хмельниччині. Зловмисником виявився місцевий житель, який позиціонував себе як представник прокремлівського руху «народовластие». Про це повідомляє пресцентр відомства.

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Слідство встановило, що чоловік масово поширював в інтернеті агітацію на підтримку збройної агресії РФ проти України та виправдовував злочини рашистів. Крім цього закликав до фізичного знищення українських громадян та захоплення місцевих органів влади. Замість військово-цивільних адміністрацій регіону він пропонував сформувати підконтрольні Москві псевдодержавні установи.

Для розгону деструктивного контенту агітатор створив десятки проросійських спільнот та сторінок у соцмережах.

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Як першоджерело для наповнення інтернет-ресурсів використовував YouTube-канал Шарія, якому Служба безпеки повідомила про підозру у державній зраді.

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«Такими діями провокатор намагався розхитувати внутрішньо-політичну обстановку в області і тим самим допомагав агресору у війні проти України. У разі захоплення регіону він планував отримати від російських загарбників «посаду» в місцевій окупаційній адміністрації», – зазначають в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 та ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Нагадаємо, у листопаді СБУ затримала у Запоріжжі блогера, який працював на Telegram-канал Шарія.