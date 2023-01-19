Окупанти масово змушують українців брати російські паспорти – Старух

Українців можуть мобілізувати до ворожої армії з паспортом РФ

Найбільша небезпека, за словами Старуха, це те, що рашисти продовжують викрадати українців

У тимчасово окупованих районах Запорізької області продовжують зникати українці. Російські загарбники викрадають заручників, яких наразі налічується понад 230 осіб. Таку заяву зробив голова Запорізької ОВА Олександр Старух телеканалу FREEDOM.

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Він зазначив, що в тимчасово окупованому Мелітополі росіяни намагаються створити незаконні військові підрозділи за типом так званих «ЛДНР».

«Є інформація, що всіх змушують взяти російський паспорт, якщо не береш паспорт, ти не можеш працювати, не можеш займатися підприємницькою діяльністю, тобто примус до колаборації став тотальним відповідно. Тому ніхто не застрахований, на окупованих територіях, зокрема, від будь-яких наслідків дій терористів. Абсолютно не застрахований, зокрема, й бути мобілізованим», – наголосив Старух.

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Проте найбільша небезпека, за словами Старуха, це те, що людей продовжують викрадати, брати у заручники.

«Понад 230 людей ще «на підвалах», мучаться цими негідниками, їхнє життя і здоров’я під загрозою. На жаль, не факт, що вони вийдуть звідти живими», – підсумував голова Запорізької ОВА.

Нагадаємо, триває 330-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається високою на всій території України.