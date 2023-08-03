Російські військовополонені в Україні: кому з них не світить обмін
В Україні в полоні утримуються сотні російських окупантів
Лише одиниці засуджених за воєнні злочини в Україні військовослужбовців РФ брали учать у процедурі обміну, а ті, кого обвинувачують в особливо тяжких злочинах проти цивільних, на обмін не йдуть. Про це повідомив керівник департаменту протидії злочинам, скоєним під час збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора України Юрій Бєлоусов.
В інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» Бєлоусов розповів, що жодні стандарти не регламентують, де утримувати російського військового після вироку суду. «Тому все по ситуації: є такі, що також тримаються в таборі, це теж фактично місце несвободи», - сказав він.
Відповідаючи на запитання про те, чи йдуть засуджені військові РФ на обмін, Бєлоусов сказав: «Так. Треба брати до уваги процедури, пов’язані з обміном. Це дуже складна тема, але немає жодних обмежень щодо того, щоб людина, яка має вирок, підлягала обміну».
«Звичайно, тут повинен бути певний баланс. З одного боку, Україна має зобов’язання перед потерпілими, жертвами, - люди чекають на справедливість і покарання винного. З іншого боку ми маємо зобов’язання перед нашими громадянами, які тримаються у ворога. Тому тут складні рішення», - розповів керівник департаменту.
Водночас він наголосив: «Є в нас така позиція: якщо особа вчиняла особливо тяжкі злочини, то вона відбуває покарання в Україні й не підлягає обміну. Це такі наші умовні «червоні лінії». Бо якщо ми всіх будемо обмінювати, то що тоді буде зупиняти їх від вчинення воєнних злочинів?».
Уточнюючи, скільки засуджених брали участь у процедурі обміну, Бєлоусов сказав, що «рахунок на одиниці, не на десятки».
За його словами, коли йдеться про воєнні злочини, як правило, це стосується громадян РФ, громадяни України з окремих районів Луганської та Донецької областей також потрапляють у полон, їхні дії кваліфікуються за статтею «державна зрада». «Тобто росіянин, який не вчинив воєнного злочину, взагалі не має кримінального переслідування. Українець з «ЛНР» чи «ДНР», який не вчинив воєнного злочину, отримує «держраду». І також можуть бути вироки й обмін», - пояснив він.
«Якщо мова про вбивства, сексуальне насильство, катування, то за цими вироками відбуватимуть покарання в України», - наголосив Бєлоусов.
Говорячи про те, скільки в Україні зараз фізично утримується військових окупантів, керівник Департаменту війни сказав: «Цифра в сотнях. Зауважу, що в нас немає їхніх цивільних заручників, а вони утримують наших мирних громадян».
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