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    Кримінал

    Російські окупанти обстріляли й пограбували швейцарського журналіста (фото)

    Броньований автомобіль журналіста обстріляли військові російських окупаційних сил - Російські окупанти обстріляли й пограбували швейцарського журналіста (фото)
    Броньований автомобіль журналіста обстріляли військові російських окупаційних сил
    фото: поліція Кіровоградської області

    Гійом Бріке працював на території Миколаївської області, висвітлюючи події, що відбуваються в Україні

    Російські окупанти 6 березня обстріляли автомобіль швейцарського журналіста Гійома Бріке (Guillaume Briquet), після чого пограбували іноземця й відпустили. Про це повідомляє поліція Кіровоградської області у Facebook.

    Незалежний журналіст і громадянин Швейцарії Гійом Бріке працював на території Миколаївської області, висвітлюючи події, що відбуваються в Україні.

    Коли іноземець рухався в бік Миколаєва, його броньований автомобіль обстріляли військові російських окупаційних сил.

    Повідомляється, що кілька куль влучили в скло і поранили журналіста. Чоловік отримав пошкодження обличчя та передпліччя.

    Після цього російські загарбники зупинили автомобіль швейцарця, відібрали в нього документи, гроші, а також фото- та відеотехніку, ноутбук й інші цінні речі. Лише після цього журналіста відпустили.

    Потерпілий вирушив на територію Кіровоградщини. Пораненого на блокпосту зустріли поліцейські Кропивницького, які допомогли чоловіку дістатися лікарні.

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    Російські окупанти обстріляли й пограбували швейцарського журналіста (фото)
    Російські окупанти обстріляли й пограбували швейцарського журналіста (фото)
    Російські окупанти обстріляли й пограбували швейцарського журналіста (фото)
    Російські окупанти обстріляли й пограбували швейцарського журналіста (фото)
    Російські окупанти обстріляли й пограбували швейцарського журналіста (фото)
    Російські окупанти обстріляли й пограбували швейцарського журналіста (фото)
    фото: поліція Кіровоградської області

    Нагадаємо, Зеленський нагородив орденом «За мужність» мерів міст, які відзначилися у боротьбі з окупантами.

    Також президент відзначив спеціальними званнями міста України.

    Крім того, президент заявив, що на завтра РФ офіційно анонсувала вбивства українців.

    Теги: окупанти гроші Миколаївщина документи військові автомобіль журналіст
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    Російські окупанти обстріляли й пограбували швейцарського журналіста (фото)