Російські окупанти обстріляли й пограбували швейцарського журналіста (фото)

Гійом Бріке працював на території Миколаївської області, висвітлюючи події, що відбуваються в Україні

Російські окупанти 6 березня обстріляли автомобіль швейцарського журналіста Гійома Бріке (Guillaume Briquet), після чого пограбували іноземця й відпустили. Про це повідомляє поліція Кіровоградської області у Facebook.

Незалежний журналіст і громадянин Швейцарії Гійом Бріке працював на території Миколаївської області, висвітлюючи події, що відбуваються в Україні.

Коли іноземець рухався в бік Миколаєва, його броньований автомобіль обстріляли військові російських окупаційних сил.

Повідомляється, що кілька куль влучили в скло і поранили журналіста. Чоловік отримав пошкодження обличчя та передпліччя.

Після цього російські загарбники зупинили автомобіль швейцарця, відібрали в нього документи, гроші, а також фото- та відеотехніку, ноутбук й інші цінні речі. Лише після цього журналіста відпустили.

Потерпілий вирушив на територію Кіровоградщини. Пораненого на блокпосту зустріли поліцейські Кропивницького, які допомогли чоловіку дістатися лікарні.

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