Російські терористи скинули гранати з дронів біля Лебединського та Широкиного

Двоє військових дістали поранень

Російські окупаційні війська сьогодні протягом дня сім разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Крім того, ворог за допомогою безпілотників здійснив мінування в районі двох населених пунктів на Донеччині. Двоє українських захисників зазнали поранень, передає пресслужба штабу ООС.

«Від початку цієї доби, 28 вересня, російсько-окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню, один раз - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок бойових дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі, стан їх здоров’я – задовільний», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що в напрямку Кримського збройні формування двічі вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Павлополя окупанти задіяли станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Двічі під обстріл потрапили наші позиції неподалік Кам’янки. Перший обстріл ворог здійснив зі станкових протитанкових гранатометів, другий - із заборонених мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Донеччині зафіксовано застосування двох ворожих безпілотників, за допомогою яких ворог скинув ВОГ-17 в районі населених пунктів Лебединське та Широкине.

На ворожі провокації наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити обстріли, поінформували в штабі.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 27 вересня, інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зросла порівняно з попередньою добою. Збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

24 вересня російські терористи скинули осколкові гранати біля Талаківки.

За даними розвідки, бойовики розгорнули масштабну призовну кампанію на Донбасі.