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    Бойовики розгорнули масштабну призовну кампанію на Донбасі

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    На окупованих територіях Донеччини і Луганщини триває так званий призов до армії&nbsp; - Бойовики розгорнули масштабну призовну кампанію на Донбасі
    На окупованих територіях Донеччини і Луганщини триває так званий призов до армії 
    фото з відкритих джерел

    Найманців російські окупанти намагаються набрати серед місцевого населення

    Окупаційні адміністрації в окремих районах Донецької та Луганської областей розгорнули масштабну призовну кампанію на військову службу. Найманців бойовики намагаються набрати серед місцевого населення, повідомляє у Facebook Головне управління розвідки Міноборони.

    Повідомляється, що в окупаційних ЗМІ збільшилися обсяги реклами контрактної служби, зросла кількість пропагандистських груп, призначених для роботи в з'єднаннях і частинах противника і в цивільних навчальних закладах і підприємствах.

    «В той же час для недопущення зниження рівня укомплектованості особовим складом підрозділів на передових позиціях російське окупаційне командування намагається примусово залишити на військовій службі осіб, у яких закінчується термін контракту. Зокрема, таким військовослужбовцям заборонено видавати документи, що засвідчують особу, в тому числі вже оформлені російські паспорти, які зберігаються в штабах з'єднань і частин», – йдеться в повідомленні.

    Зазначимо, що останнім часом на Донбасі зросла інтенсивність бойових дій. Минулої доби було поранено військового Збройних сил. Вчора бойовики обстріляли з гранатометів захисників Попасної та Новолуганського.

    До слова, у Дніпрі лікарі врятували військового з кульовим пораненням голови навиліт.

    Також стало відомо, скільки коштів Росія витратить на утримання окупованого Донбасу.

    Теги: Росія окупанти бойовики на Донбасі ДНР ЛНР Міноборони армія
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    Бойовики розгорнули масштабну призовну кампанію на Донбасі