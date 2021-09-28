Бойовики розгорнули масштабну призовну кампанію на Донбасі

На окупованих територіях Донеччини і Луганщини триває так званий призов до армії

Найманців російські окупанти намагаються набрати серед місцевого населення

Окупаційні адміністрації в окремих районах Донецької та Луганської областей розгорнули масштабну призовну кампанію на військову службу. Найманців бойовики намагаються набрати серед місцевого населення, повідомляє у Facebook Головне управління розвідки Міноборони.

Повідомляється, що в окупаційних ЗМІ збільшилися обсяги реклами контрактної служби, зросла кількість пропагандистських груп, призначених для роботи в з'єднаннях і частинах противника і в цивільних навчальних закладах і підприємствах.

«В той же час для недопущення зниження рівня укомплектованості особовим складом підрозділів на передових позиціях російське окупаційне командування намагається примусово залишити на військовій службі осіб, у яких закінчується термін контракту. Зокрема, таким військовослужбовцям заборонено видавати документи, що засвідчують особу, в тому числі вже оформлені російські паспорти, які зберігаються в штабах з'єднань і частин», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що останнім часом на Донбасі зросла інтенсивність бойових дій. Минулої доби було поранено військового Збройних сил. Вчора бойовики обстріляли з гранатометів захисників Попасної та Новолуганського.

До слова, у Дніпрі лікарі врятували військового з кульовим пораненням голови навиліт.

Також стало відомо, скільки коштів Росія витратить на утримання окупованого Донбасу.