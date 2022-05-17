Із найбільшого банку Росії почали тікати топ-менеджери

«Сбербанк» сьогодні залишили три члени правління, а учора – старший віце-президент

Звільнилися відразу три члени правління російського «Сбербанку»

Керівництво найбільшої російської банківської структури, «Сбербанку», почало звільнятися. Зокрема, свої посади залишили відразу два заступники керівника правління банку. Про це пише ТАСС.

За інформацією джерел державного видання у держбанку, яким керує уряд РФ, звільнилися Олександра Буріко та Сергій Мальцев.

Крім них, «Сбербанк» залишає член правління Наталя Алимова.

Інформацію про те, що Алімова, Буріко і Мальцев ідуть із «Сбербанку», підтвердили й джерела на фінансовому ринку Росії.

Офіційні сайт та Telegram-канал «Сбербанку» поки що офіційно не прокоментували звільнення відразу кількох членів правління. У коментарі для ЗМІ банк зазначив, що «у рамках трансформації моделі управління та актуалізації стратегії «Сбербанку» у складі правління відбулися зміни».

Учора, 16 травня, найбільший банк РФ залишив старший віцепрезидент, очільник проєкту SberCIB Андрій Шеметов.

Нагадаємо, що ще на початку березня «Сбербанк» вирішив піти з європейського ринку. Тоді ж акції банку на Лондонській біржі упали до $0,01.

На початку травня стало відомо, що «Сбербанк» виявляє збирачів коштів для Збройних сил України і надсилає до Росфінмоніторингу інформацію про перекази, можливе призначення яких – пожертвування для військових цілей.

Додамо, що днями японський уряд заморозив активи «Сбербанку» та «Альфа-Банку» через вторгнення РФ в Україну.

Також США запровадили санкції проти восьми керівників російського «Сбербанку».