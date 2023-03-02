СБУ викрила «крота» серед своїх працівників

Фігурантка намагалась представити ракетний удар по пологовому в Маріуполі як «нагнітання обстановки» і заперечувала факти ворожих обстрілів

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Державним бюро розслідувань викрило на антиукраїнській діяльності посадовицю одного з регіональних органів Служби. Вона виправдовувала збройну агресію РФ проти України та заперечувала військові злочини російських окупантів. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Фігурантка намагалась представити російський ракетний удар по пологовому будинку в Маріуполі як «нагнітання обстановки» і заперечувала факти ворожих обстрілів Запорізької АЕС», – йдеться в повідомленні.

«Ми продовжуємо курс на самоочищення Служби і не збираємося зупинятися. СБУ – це не місце для агентів кремля і людей, які не вірять у перемогу України. Якщо хтось зрадив присязі та українському народові – мусить відповісти за законом», – зазначив голова СБУ Василь Малюк.

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Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників, вчинене службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання їй міри запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що силовики викрили «крота» ФСБ на Харківщині – експрацівника Служби безпеки України. СБУ вже завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт.