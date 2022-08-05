Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Розслідувачі Bellingcat знайшли окупанта, який катував і стратив українського воїна

Альона Боженко
glavcom.ua
Розслідувачі Bellingcat знайшли окупанта, який катував і стратив українського воїна

Катом виявився тувінець на ім'я Очур-Суге Монгуш

Розслідувачі Bellingcat та видання The Insider змогли ідентифікувати російського окупанта, який на відео катував українського бійця. Ним виявився тувинець на ім'я Очур-Суге Монгуш з батальйону «Ахмат». Про це повідомляє Bellingcat та The Insider.

Bellingcat вдалося встановити, що знущання над військовополоненим відбувалися на території санаторію «Привілля» в Луганській області і що в тортурах брали участь бойовики з батальйону «Ахмат».

3 фото
На весь екран

Видання The Insider поговорило із головним учасником катувань, тувінцем на ім'я Очур-Суге Монгуш (1993 року народження). Він намагався заперечувати свою причетність, але видав себе, заплутавшись у свідченнях.

Окупант спочатку виправдовувався, що нікого не катував і взагалі ніколи не тримав у руках зброю, а відео за його участю просто змонтовано. Він також стверджував, що одразу після появи відео йому зателефонували його друзі-журналісти. Він відповів їм, що відео сфабриковано, і вони порадили йому з'явитися у ФСБ.

Монгуш стверджує, що у ФСБ його протримали два дні. За цей час, за словами окупанта, спецслужби ворога переконалися, що відео сфабриковано, а потім і взагалі заявили, що це відео було викладено ЗСУ і потрапило до рук українців, коли вони знайшли злочинця, який зґвалтував 10-річну дитину.

Також Очур-Суге заявив, що такий капелюх, як у нього, має дуже багато людей, а автомобіль, який фігурує на відео зі катуваннями, він ніколи не бачив. При цьому Монгуш визнав і кілька разів повторив, що на відео, опублікованому на території заводу «Азот», справді він.

Розслідувачі Bellingcat знайшли окупанта, який катував і стратив українського воїна фото 1

Таким чином, завдяки дзвінку вдалося, по-перше, встановити, що людина з відео RT – справді Очур-Суге Монгуш. Також очевидно, що Монгуш говорив неправду, коли заперечував, що машину з літерами «Z» він ніколи не бачив, оскільки її чітко видно на відео Ланкастера, справжність якого Монгуш не заперечує.

Сам же Монгуш визнає, що його друзі «журналісти», яких він супроводжував, одразу зателефонували йому після виходу матеріалу зі словами «диви, яку х..ту про тебе опублікували», тобто, за його словами, друзі відразу впізнали його на відео.

Зі слів Монгуша, виходить, що бійці ЗСУ знайшли якесь відео, де якийсь ґвалтівник знущається з українського солдата, а потім навіщось змонтували його так, щоб ґвалтівник був схожий на нього, причому з усіма дрібними деталями, включаючи візерунки на капелюсі та браслети.

Нагадаємо, 28 липня у прокремлівських соціальних мережах було поширено два відео катувань та страти українського військовополоненого. На кадрах видно, як солдати у російській військовій формі катують ножем зав'язаного українського військовополоненого, знущаються з нього, а потім страчують пострілом у голову.

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупант відводив затриманих у підвал, де змушував роздягатися та шукав на їх тілах символічні татуювання
Правоохоронці оголосили підозру рашисту, який катував жителів Київщини
4 серпня, 11:20
Російський військовий, якого підозрюють у катуванні українського військовополоненого
Омбудсмен: особу окупанта, який катував українського полоненого, встановлено
30 липня, 19:26
Зруйнований внаслідок російських бомбардувань готель Україна у центрі Чернігова, 12 березня 2022 року
Генпрокуратура встановила особу росіянина, який катував цивільних на Чернігівщині
30 травня, 13:38

Кримінал

Розслідувачі Bellingcat знайшли окупанта, який катував і стратив українського воїна
Розслідувачі Bellingcat знайшли окупанта, який катував і стратив українського воїна
Справу Захарченка про постачання гранат із РФ під час Євромайдану передано до суду
Справу Захарченка про постачання гранат із РФ під час Євромайдану передано до суду
У Львові попався зрадник, який мав навести удар на пам'ятник Бандері (фото) 
У Львові попався зрадник, який мав навести удар на пам'ятник Бандері (фото) 
Пів мільярда гривень від незаконного бізнесу в «ЛНР» послужать Україні
Пів мільярда гривень від незаконного бізнесу в «ЛНР» послужать Україні
П'ятьом зрадникам-експолісменам із так званої «ДНР» повідомлено підозру
П'ятьом зрадникам-експолісменам із так званої «ДНР» повідомлено підозру
СБУ викрила мережу агентів РФ, яка діяла в кількох областях
СБУ викрила мережу агентів РФ, яка діяла в кількох областях

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Перемовини зі Сі Цзіньпіном: Китай відповів на пропозицію Зеленського
73K
Макрон більше не телефонує Путіну. Ображений Кремль знайшов виправдання
22K
За яких умов пенсіонер може опинитися без виплат: роз'яснення Мінсоцполітики
16K
ЗСУ, ймовірно, знову вдарили по Антонівському мосту
15K
На Херсонщині змінився гауляйтер. Що сталося з Сальдо
13K
«ООН – засіб у руках гвалтівників». Ярош виступив із жорсткою заявою

Новини

Директору херсонської «Укрпошти» загрожує тюрма за пособництво Росії
Вчора, 17:04
Зернові угоди: посол Боднар повідомив деталі перевірки судна Razoni
Вчора, 14:28
СБУ завітала з обшуком до  Бродського 
Вчора, 14:17
У Севастополь прибув підбитий корабель РФ (фото) 
Вчора, 13:59
Україна придбала гелікоптер на кошти, зібрані через United24: деталі
Вчора, 13:06
На Луганщині окупанти вручають повістки на війну вчителям
Вчора, 11:14

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту