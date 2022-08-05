Розслідувачі Bellingcat знайшли окупанта, який катував і стратив українського воїна

Катом виявився тувінець на ім'я Очур-Суге Монгуш

Розслідувачі Bellingcat та видання The Insider змогли ідентифікувати російського окупанта, який на відео катував українського бійця. Ним виявився тувинець на ім'я Очур-Суге Монгуш з батальйону «Ахмат». Про це повідомляє Bellingcat та The Insider.

Bellingcat вдалося встановити, що знущання над військовополоненим відбувалися на території санаторію «Привілля» в Луганській області і що в тортурах брали участь бойовики з батальйону «Ахмат».

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Видання The Insider поговорило із головним учасником катувань, тувінцем на ім'я Очур-Суге Монгуш (1993 року народження). Він намагався заперечувати свою причетність, але видав себе, заплутавшись у свідченнях.

Окупант спочатку виправдовувався, що нікого не катував і взагалі ніколи не тримав у руках зброю, а відео за його участю просто змонтовано. Він також стверджував, що одразу після появи відео йому зателефонували його друзі-журналісти. Він відповів їм, що відео сфабриковано, і вони порадили йому з'явитися у ФСБ.

Монгуш стверджує, що у ФСБ його протримали два дні. За цей час, за словами окупанта, спецслужби ворога переконалися, що відео сфабриковано, а потім і взагалі заявили, що це відео було викладено ЗСУ і потрапило до рук українців, коли вони знайшли злочинця, який зґвалтував 10-річну дитину.

Також Очур-Суге заявив, що такий капелюх, як у нього, має дуже багато людей, а автомобіль, який фігурує на відео зі катуваннями, він ніколи не бачив. При цьому Монгуш визнав і кілька разів повторив, що на відео, опублікованому на території заводу «Азот», справді він.

Таким чином, завдяки дзвінку вдалося, по-перше, встановити, що людина з відео RT – справді Очур-Суге Монгуш. Також очевидно, що Монгуш говорив неправду, коли заперечував, що машину з літерами «Z» він ніколи не бачив, оскільки її чітко видно на відео Ланкастера, справжність якого Монгуш не заперечує.

Сам же Монгуш визнає, що його друзі «журналісти», яких він супроводжував, одразу зателефонували йому після виходу матеріалу зі словами «диви, яку х..ту про тебе опублікували», тобто, за його словами, друзі відразу впізнали його на відео.

Зі слів Монгуша, виходить, що бійці ЗСУ знайшли якесь відео, де якийсь ґвалтівник знущається з українського солдата, а потім навіщось змонтували його так, щоб ґвалтівник був схожий на нього, причому з усіма дрібними деталями, включаючи візерунки на капелюсі та браслети.

Нагадаємо, 28 липня у прокремлівських соціальних мережах було поширено два відео катувань та страти українського військовополоненого. На кадрах видно, як солдати у російській військовій формі катують ножем зав'язаного українського військовополоненого, знущаються з нього, а потім страчують пострілом у голову.