САП оскаржить звільнення Труханова

Холодницький не згоден з рішенням суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура збирається оскаржити рішення Солом'янського районного суду Києва щодо звільнення на поруки мера Одеси Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана. Про це розповів керівник САП Назар Холодницький, передає видання «Українські Новини». За словами голови САП, зараз триває підготовка



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Холодницький не згоден з рішенням суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура збирається оскаржити рішення Солом'янського районного суду Києва щодо звільнення на поруки мера Одеси Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана. Про це розповів керівник САП Назар Холодницький, передає видання «Українські Новини».

За словами голови САП, зараз триває підготовка апеляційних скарг.

Нагадаємо, 9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.

14 лютого у НАБУ офіційно підтвердили затримання мера Одеси та його заступника.

15 лютого повідомлялося, що мера Одеси Геннадія Труханова відпустили на поруки. Пізніше НАБУ відреагувало на рішення суду.

«Главком» повідомляв, що біля Солом’янського суду, де розглядалась справа Труханова, пролунали постріли. У результаті зіткнення був підстрелений співробітник правоохоронних сил.

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