Рабінович програв суд і наблизив політичну смерть нардепів від ОПЗЖ

Суд з’ясував: Вадим Рабінович доєднувався до партійного з’їзду через відеоконференцію, брав участь у голосуванні за позбавлення депутатства трьох нардепів

Колишній політик, який утік до Ізраїлю, дистанційно через адвоката оскаржував рішення з’їзду проросійської партії

Верховний суд відмовив у задоволенні позову екснародного депутата і співголови вже забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадима Рабіновича, який ставив під сумнів результати партійного з’їзду від 17 березня 2022 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на рішення від 9 травня.

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На спірному з’їзді більшість делегатів проголосували за дострокове припинення повноважень народних депутатів від ОПЗЖ Вадима Столара, Тетяни Плачкової та Ігоря Абрамовича. Це пов’язано з тим, що у перший місяць повномасштабної війни вказані політики вийшли з парламентської фракції проросійської партії.

Після партійного з’їзду співголова партії ОПЗЖ і нардеп Юрій Бойко письмово проінформував Голову Верховної Ради про ухвалене рішення щодо трьох політиків.

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Натомість претензії Рабіновича зводилися до того, що він, як співголова партії, не підписував жодного рішення за наслідками з’їзду. На той момент Рабінович перебував в Ізраїлі.

Однак, як з’ясував суд, позивач доєднувався до з’їзду через відеоконференцію. Також брав участь у голосуванні за позбавлення депутатства трьох нардепів – Рабінович «утримався», а 35 делегатів з’їзду висловилися «за».

«Із електронного доказу, а саме фрагменту відеозапису проведення другого етапу XXIV З`їзду політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» від 17 березня 2023 року, суд встановив: позивач брав участь у з’їзді партії шляхом приєднання через відеоконференцзв’язок. Також брав участь у голосуваннях та обговоренню поставлених на порядок денний питань. Зокрема, при вирішенні питань 2-4 порядку денного позивач особисто підтвердив, що під час обговорення і вирішення вказаних питань він утримався від голосування… Головуючим на з`їзді партії був обраний Юрій Бойко, а тому відсутність підпису співголови партії Вадима Рабіновича за його участі у форматі відеоконференції, не може свідчити про нелегітимність з`їзду партії в цілому та відповідно прийнятих рішень», – сказано у рішенні суду.

Рішення Верховного суду може бути оскаржене до Великої Палати. Крім цього, суд залишив чинною заборону ЦВК заводити до Ради нових депутатів за списком ОПЗЖ на підставі рішення партійного з’їзду про дострокове припинення депутатських повноважень Вадима Столара, Тетяни Плачкової та Ігоря Абрамовича.

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Нагадаємо, що 6 лютого 2023 року Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Ігоря Абрамовича, обраного до парламенту від забороненої нині ОПЗЖ. Водночас Столар і Плачкова залишаються народними депутатами.

3 листопада 2022 року Рада забрала мандат у Вадима Рабіновича на підставі позбавлення його громадянства України указом президента Володимира Зеленського.