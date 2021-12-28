Три правоохоронні органи зареєстрували заяву про «держзраду» Зеленського

У повідомленні про кримінальне правопорушення зазначено: за каденції Зеленського Україна втратила енергетичну незалежність

Заяви про «державну зраду» та «фінансування тероризму» з боку президента Володимира Зеленського і його оточення зареєстровані у ДБР, Офісі генпрокурора та СБУ. Про це повідомила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко після прийому у Службі безпеки України, інформує пресслужба партії.

«Ми заздалегідь повідомили керівництво СБУ, що згідно із Законом про статус народного депутата ми хочемо записатись на невідкладний депутатський прийом – для того, щоб передати заяву про здійснення злочину. Такі самі заяви наші колеги передали до ДБР і Офісу Генпрокурора минулого тижня, щоб поінформувати про здійснення злочину в енергетичній сфері керівництвом держави, зокрема Володимиром Зеленським», – сказала Геращенко журналістам.

«Про що йдеться в цій заяві? Насправді Україна сьогодні опинилася в умовах енергетичної кризи, довела до цієї енергетичної кризи нинішня влада. І ми бачимо, що сьогодні команда Зеленського почала свою бурхливу діяльність з того, що повернула закупівлю електроенергії з РФ та Білорусі. Також повернули закупівлю вугілля. Вугілля з РФ – вкрадене на українських експропрійованих окупаційним режимом шахтах на окупованих територіях», – констатує Геращенко.

«Очевидно, $3 млрд, які цього року виплачені за енергоносії Росії та Білорусі, це фінансування тероризму, фінансування країни-агресора», – наголошує Геращенко.

«Зараз на російських каналах йде серіал «Свати», і це теж є фінансування країни – агресора, отримання від них дивідендів на свої роялті, на свої компанії. Все це має стати дуже серйозним предметом розгляду СБУ. Наша команда минулого тижня звернулася з такими ж заявами до ДБР і Офісу генпрокурора», – нагадала депутатка.

У повідомленні про кримінальне правопорушення, поданому до СБУ, зокрема, зазначено: за каденції Володимира Зеленського Україна втратила енергетичну незалежність і почала купувати вугілля в країни-агресора.

фото: eurosolidarity

Як відомо, 23 грудня нардепи подали правоохоронцям заяву про «держзраду» Зеленського.

До слова, сьогодні стало відомо, що Печерський суд не отримував клопотання про арешт Порошенка.

Як повідомляв «Главком», 24 грудня Офіс генерального прокурора погодив клопотання до суду про застосування до Петра Порошенка запобіжного заходу у вигляді арешту з альтернативою застави в 1 млрд гривень.

Крім того, джерела повідомили ЗМІ, що 24 грудня Печерський суд дав дозвіл на затримання Порошенка для доставлення його на судове засідання. Прессекретар відмовився підтвердити або спростувати цю інформацію.

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

До слова, адвокат п’ятого президента Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що РНБО може запровадити проти нього санкції та заарештувати його активи. Новіков зазначив, що наступні два-три тижні покажуть, чи наважиться влада застосувати санкції РНБО щодо Порошенка.

Напередодні Петро Порошенко повідомив, коли повернеться в Україну. П'ятий президент зазначив, що не збирається узгоджувати свій графік із Зеленським.

До слова, проти прокурора, який підписав арешт Порошенку, відкрито дисциплінарне провадження. Заступник генпрокурор Олексій Симоненко був гостем на дні народженні скандального заступника Єрмака Олега Татарова, підозрюваного в корупції.

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