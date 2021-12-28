ДБР підтвердило відкриття двох кримінальних проваджень щодо Гогілашвілі

Ексзаступник міністра внутрішніх справ фігурує у двох кримінальних провадженнях

Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування стосовно ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. Як інформує пресслужба ДБР, скандальний ексзаступник міністра фігурує у двох кримінальних провадженнях.

У першому провадженні будуть розслідувати можливого вчинення Гогілашвілі службового підроблення під час оформлення на роботу в Міністерство внутрішніх справ (частина 1 статті 366 Кримінального кодексу України).

У другому – за фактом можливого перевищення службових повноважень під час перетину блокпоста в Донецькій області (частина 2 статті 365 КК України).

Сьогодні стало відомо, що Державне бюро розслідувань перевірить законність дій ексзаступник міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.

Нагадаємо, вже ексзаступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську. Його обурило прохання показати документи. Інцидент трапився 10 грудня.

Уже 11 грудня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення свого заступника Олександра Гогілашвілі. Як йдеться у повідомленні відомства, це сталося «у зв'язку із подіями, які трапились на блокпосту на в'їзді в Донецьку область».

Наступного дня, 12 грудня, уряд оприлюднив документ про звільнення Гогілашвілі.

Також повідомлялося, що ексзаступник глави МВС Гогілашвілі живе в одному маєтку з головою української розвідки.

Пізніше стало відомо, що це не перша суперечка. З’явилося відео скандалу Гогілашвілі із патрульними у Києві.