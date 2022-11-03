Звільнення полонених: СБУ показала ексклюзивне відео

Україна працює над тим, щоб повернути з полону кожного громадянин

Додому повернулись шість офіцерів, 101 рядовий та сержант

Сьогодні з полону повернулися ще 107 українців – шістьох офіцерів, 101 рядового та сержанта. Служба безпеки України показала унікальні кадри зі звільненими українцями.

«Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця – найвища цінність», – йдеться в повідомленні.

У СБУ наголосили, що Україна працює над тим, щоб повернути з полону кожного громадянина.

Додому повернули багатьох поранених у боях. Зокрема, вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, із «Азовсталі», хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення вже здійснено 28 обмінів та звільнено 978 осіб, серед них 99 цивільних.