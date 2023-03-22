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На Хмельниччині ексміліціонер організував проросійську ботоферму (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Хмельниччині ексміліціонер організував проросійську ботоферму (фото)
СБУ

Основними «замовниками послуг» ботоферми були представники спецслужб країни-агресора

Слежба безпеки України викрила на Хмельниччині ворожу ботоферму, через яку «розганяли» фейки про війну в Україні. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Понад 2 тис. ботів «розганяли» дезінформацію про ситуацію на фронті і закликали українців ухилятися від мобілізації. Також проросійський осередок займався дискредитацією військово-політичного керівництва та підрозділів Сил оборони нашої держави», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що основними «замовниками послуг» ботоферми були представники спецслужб країни-агресора. Вони купували фальшиві акаунти і використовували їх в популярних соцмережах начебто від імені пересічних українців.

Через проведення інформаційних диверсій агресор намагався розхитувати внутрішньо-політичну обстановку у західних регіонах України.

СБУ встановила, що протиправну діяльність організував мешканець Кам’янця-Подільського, колишній міліціонер. Апаратно-програмний комплекс для «вирощування» ботів він розмістив у власній квартирі в одному зі спальних районів міста. Спеціалізоване обладнання дозволяло йому щодня реєструвати сотні анонімних облікових записів.

На Хмельниччині ексміліціонер організував проросійську ботоферму (фото) фото 1

Оплату за «оренду» фейкових акаунтів отримував через російські електронні платіжні системи.

Під час обшуків за адресою проживання фігуранта виявлено:

  • комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;
  • сотні SIM-карт операторів мобільного зв’язку;
  • спеціалізоване обладнання і програмне забезпечення.

Наразі вилучену техніку направлено на експертизу.

На Хмельниччині ексміліціонер організував проросійську ботоферму (фото) фото 2

Зловмиснику планується повідомити про підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).

Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно СБУ заблокувала діяльність прокремлівської ботоферми у Запоріжжі.

Теги: СБУ Хмельниччина війна росія

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