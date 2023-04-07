У Кропивницькому викрито ботоферму, клієнтами якої були представники спецслужб РФ (фото)
Ворог намагався розхитувати внутрішньо-політичну обстановку в різних регіонах України
Служба безпеки України ліквідувала у Кропивницькому ботоферму, яка створила понад три тисячі фейкових акаунтів для інформдиверсій проти України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
У результаті слідчо-оперативних дій затримано організатора ворожого «осередку». Ним виявився переселенець із Запоріжжя, який переїхав на Кіровоградщину після початку повномасштабного вторгнення. Там він розпочав масово створювати анонімні акаунти у соцмережах і продавати їх через даркнет.
Відповідне обладнання встановив в орендованій квартирі одного зі спальних районів обласного центру. Середня вартість одного боту – 200 грн.
Встановлено, що зловмисник створив майже 3 тис. фейкових акаунтів, які планував продати на загальну суму більше ніж пів мільйона грн. Основними його клієнтами були представники російських спецслужб, а також підконтрольні їм прокремлівські пропагандисти.
«Боти потрібні були агресору для «розгону» дезінформації нібито від імені українських громадян про ситуацію на фронті, а також для спроб дискредитації підрозділів Сил оборони», – йдеться в повідомленні.
Таким чином ворог намагався розхитувати внутрішньо-політичну обстановку в різних регіонах України в умовах війни.
Під час обшуку в орендованій квартирі фігуранта виявлено:
- комп’ютерну техніку;
- спеціалізоване обладнання;
- три тисячі SIM-карток, які він використовував у протиправній діяльності.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта та обрання йому міри запобіжного заходу – тримання під вартою.
Раніше повідомлялося, що проросійську ботоферму організував на Хмельниччині ексміліціонер.
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