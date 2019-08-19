СБУ викрила на Київщині колишнього бойовика «ДНР»



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Чоловік переїхав на Київщину після того, як розчарувався в «ідеалах» терористів Фото: СБУ

Чоловік повністю визнав свою провину і надав викривальні свідчення щодо присутності кадрових російських військових на Донбасі

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України викрили на Київщині колишнього бойовика терористичної організації «ДНР».

У ході досудового розслідування слідчі СБУ встановили, що у 2014 році мешканець Харцизька три місяці проходив «військову службу» в одному з незаконних збройних формувань «ДНР». У складі НЗФ зловмисник виконував функції охоронця штабу, дислокованого у рідному місті. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Бойовик брав участь у військових навчаннях, які проводили з особовим складом кадрові військовослужбовці збройних сил РФ. Ватажками терористичного угруповання він також залучався до чергувань на блокпостах та бойового чергування на позиціях поблизу лінії розмежування. Чоловік швидко розчарувався в «ідеалах» терористів і майже два роки працював на шахті, після чого вирішив переїхати на Київщину», - розповіли в СБУ.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання зловмисника в одному з районів Київської області правоохоронці виявили додаткові докази його протиправної діяльності – кілька мобільних телефонів і комп’ютерну техніку, які містять листування, пов’язане із участю у терористичній організації.

Слідчі СБУ повідомили бойовику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України. Чоловік повністю визнав свою провину і надав викривальні свідчення щодо присутності кадрових російських військових на тимчасово окупованих територіях.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні, процесуальне керівництво в якому здійснювалось прокуратурою Київської області, завершено, матеріали справи з обвинувальним актом передані до суду для розгляду по суті.