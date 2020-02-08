СБУ викрила схему неякісного ремонту літаків, яка могла призвести до катастрофи



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Фото: ssu.gov.ua

Наразі тривають слідчі дії

Служба безпеки України викрила механізм неякісного виконання ремонтних робіт організацією з технічного обслуговування в аеропортах «Одеса» та «Київ» пасажирських літаків однієї з українських авіакомпаній.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Служба безпеки України викрила механізм неякісного виконання ремонтних робіт організацією з технічного обслуговування в Міжнародних аеропортах «Одеса» та «Київ» пасажирських літаків однієї з українських авіакомпаній, який міг призвести до людських жертв», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у межах досудового розслідування оперативники спецслужби задокументували порушення вимог чинного законодавства працівниками авіакомпанії та організації з ТО.

Зокрема, ними була сфальсифікована документація щодо проведення ремонтних робіт літаків. Подальше використання фактично несправних літаків для пасажирських перевезень могло призвести до виникнення позаштатних ситуацій, у тому числі катастроф з людськими жертвами.

За матеріалами СБУ посадовця авіапідприємства відповідального за технічне обслуговування літаків рішенням суду визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Зазначається, що компанії-експлуатанту скасовано відповідні дозволи на виконання авіаційних пасажирських перевезень, а повітряним суднам – сертифікати льотної придатності.

Операція проводилась під процесуальним керівництвом органів Прокуратури.

Наразі тривають слідчі дії.