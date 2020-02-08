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    Кримінал

    СБУ викрила схему неякісного ремонту літаків, яка могла призвести до катастрофи

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    СБУ викрила схему неякісного ремонту літаків, яка могла призвести до катастрофи
    Фото: ssu.gov.ua

    Наразі тривають слідчі дії

    Служба безпеки України викрила механізм неякісного виконання ремонтних робіт організацією з технічного обслуговування в аеропортах «Одеса» та «Київ» пасажирських літаків однієї з українських авіакомпаній.

    Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    «Служба безпеки України викрила механізм неякісного виконання ремонтних робіт організацією з технічного обслуговування в Міжнародних аеропортах «Одеса» та «Київ» пасажирських літаків однієї з українських авіакомпаній, який міг призвести до людських жертв», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що у межах досудового розслідування оперативники спецслужби задокументували порушення вимог чинного законодавства працівниками авіакомпанії та організації з ТО.

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    СБУ викрила схему неякісного ремонту літаків, яка могла призвести до катастрофи
    СБУ викрила схему неякісного ремонту літаків, яка могла призвести до катастрофи
    СБУ викрила схему неякісного ремонту літаків, яка могла призвести до катастрофи
    СБУ викрила схему неякісного ремонту літаків, яка могла призвести до катастрофи

    Зокрема, ними була сфальсифікована документація щодо проведення ремонтних робіт літаків. Подальше використання фактично несправних літаків для пасажирських перевезень могло призвести до виникнення позаштатних ситуацій, у тому числі катастроф з людськими жертвами.

    За матеріалами СБУ посадовця авіапідприємства відповідального за технічне обслуговування літаків рішенням суду визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

    Зазначається, що компанії-експлуатанту скасовано відповідні дозволи на виконання авіаційних пасажирських перевезень, а повітряним суднам – сертифікати льотної придатності.

    Операція проводилась під процесуальним керівництвом органів Прокуратури.

    Наразі тривають слідчі дії.

    СБУ Київ кримінал розслідування
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