Українських провайдерів зобов'язали заблокувати 69 сайтів



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Сайти займалися незаконним збутом наркотичних і психотропних речовин

69 сайтів звинувачують у розповсюдженні наркотиків

Печерський районний суд Києва зобов'язав українських інтернет-провайдерів і телеком-операторів заблокувати доступ до 69 веб-ресурсів на території країни. Згідно з постановою суду у справі №757/59245/19-к, через ці сайти здійснювався продаж наркотиків.

Адреси самих інтернет-сторінок у справі не вказуються, але зазначається, що в досудовому розслідуванні Нацполіції беруть участь 32 людини, яких підозрюють у створенні злочинних угруповань і збуті наркотичних речовин.

У матеріалах справи йдеться, що сайти по суті працювали як інтернет-магазини і форуми, за допомогою яких здійснюється реклама і незаконний збут наркотичних і психотропних речовин.

«Станом на 5 листопада 2019 року встановлено, що вказані сайти продовжують свою незаконну діяльність зі збуту наркотичних засобів і психотропних речовин, тобто використовуються як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 307 частиною 3 КК України, а тому виникла необхідність в накладенні арешту на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні зазначених веб-ресурсів, з метою збереження речових доказів і припинення здійснення кримінальних правопорушень», - йдеться в матеріалах справи.

Суд ухвалив закрити доступ до вищезазначених ресурсів таким провайдерам і операторам: