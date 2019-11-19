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    Кримінал

    Українських провайдерів зобов'язали заблокувати 69 сайтів

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    Сайти займалися незаконним збутом наркотичних і психотропних речовин - Українських провайдерів зобов'язали заблокувати 69 сайтів
    Сайти займалися незаконним збутом наркотичних і психотропних речовин

    69 сайтів звинувачують у розповсюдженні наркотиків

    Печерський районний суд Києва зобов'язав українських інтернет-провайдерів і телеком-операторів заблокувати доступ до 69 веб-ресурсів на території країни. Згідно з постановою суду у справі №757/59245/19-к, через ці сайти здійснювався продаж наркотиків.

    Адреси самих інтернет-сторінок у справі не вказуються, але зазначається, що в досудовому розслідуванні Нацполіції беруть участь 32 людини, яких підозрюють у створенні злочинних угруповань і збуті наркотичних речовин.

    У матеріалах справи йдеться, що сайти по суті працювали як інтернет-магазини і форуми, за допомогою яких здійснюється реклама і незаконний збут наркотичних і психотропних речовин.

    «Станом на 5 листопада 2019 року встановлено, що вказані сайти продовжують свою незаконну діяльність зі збуту наркотичних засобів і психотропних речовин, тобто використовуються як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 307 частиною 3 КК України, а тому виникла необхідність в накладенні арешту на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні зазначених веб-ресурсів, з метою збереження речових доказів і припинення здійснення кримінальних правопорушень», - йдеться в матеріалах справи.

    Суд ухвалив закрити доступ до вищезазначених ресурсів таким провайдерам і операторам:

    •     Водафон Україна;
    •     Київстар;
    •     Лайфселл;
    •     Воля-Кабель;
    •     Тріолан;
    •     Укртелеком;
    •     інтертелеком;
    •     Фрінет;
    •     Дата Груп;
    •     Ланет;
    •     Вега;
    •     НПП Тенет;
    •     Мега Лінк (Фрегат);
    •     інших інтернет-провайдерів, які здійснюють діяльність на території України.
    суд інтернет наркотики
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