Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

СБУ взялася за російську блогерку, яка приїхала відпочивати в Карпати (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ взялася за російську блогерку, яка приїхала відпочивати в Карпати (фото, відео)
фото: Віталій Глагола

Правоохоронці видворяють Аліну Маслову з України

Служба безпеки України відшукала російську блогерку Аліну Маслову, яка приїхала у Буковель святкувати Новий рік. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

Поки Україну обстрілюють ракетами, російська «зірка» приїхала у Буковель та похвались відповідними фото у соцмережах.

СБУ взялася за російську блогерку, яка приїхала відпочивати в Карпати (фото, відео) фото 1
СБУ взялася за російську блогерку, яка приїхала відпочивати в Карпати (фото, відео) фото 2

Маслова заявила, що на третину є українкою, на третину росіянкою і ще на третину – молдаванкою. Водночас вона не може назвати речі своїми іменами, тому про геноцид і війну вона висловлюється як про «політичні дії».

«Я вчила українську, молдавську та російську. Я люблю і Україну, і Росію. Але сама з Молдови, маю багато друзів в обох країнах. І через політичні дії я не хочу розділяти цю любов, мені щиро шкода постраждалих, я допомагала біженцям на початку всієї цієї історії, але ніколи не приймала нічий бік. Я людина світу», – заявила блогерка.

СБУ взялася за російську блогерку, яка приїхала відпочивати в Карпати (фото, відео) фото 3

Також Аліна Маслова заявила, що у неї є українське громадянство.

Глагола повідомив, що під час спілкування з представниками Служби безпеки, Маслова визнала, що не підтримує російську агресію проти України.

Правоохоронці видворяють її з України.

Хто така Аліна Маслова?

Це російська блогерка та співачка. Вона родом з Молдови, однак народилась у Придністров'ї, де продовжує жити її родина. Свій блог вона побудувала на демонстрації особистого життя.

Маслова живе в Росії та розвиває там ще й співочу кар'єру, платячи податки у казну РФ.

Теги: росія СБУ Карпати (гори) Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Телеведучий Анатолій Анатоліч виступить на корпоративі Анни Алхім, відомої вже не одним скандалом
Телеведучий Анатолій Анатоліч вляпався у скандал із блогеркою Алхім
21 грудня, 09:57
СБУ відповіла на звинувачення Ілона Маска
СБУ відреагувала на закиди Ілона Маска про заарештованого іноземного блогера
10 грудня, 13:46
Ілон Маск
Маск вимагає від Зеленського пояснень через блогера, якого заарештувала СБУ
10 грудня, 11:15

Кримінал

СБУ взялася за російську блогерку, яка приїхала відпочивати в Карпати (фото, відео)
СБУ взялася за російську блогерку, яка приїхала відпочивати в Карпати (фото, відео)
На Закарпатті чоловік застрелив неповнолітнього грабіжника
На Закарпатті чоловік застрелив неповнолітнього грабіжника
Українська художниця потрапила в скандал через зв'язки із затриманим львівським бізнесменом
Українська художниця потрапила в скандал через зв'язки із затриманим львівським бізнесменом
Прикрився Богом, щоби не воювати. Ухилянт, який назвався свідком Єгови, сідає у тюрму
Прикрився Богом, щоби не воювати. Ухилянт, який назвався свідком Єгови, сідає у тюрму
Український патріотизм за російські рублі? Суд виніс вирок екснаглядачу колонії з Херсона
Український патріотизм за російські рублі? Суд виніс вирок екснаглядачу колонії з Херсона
У Тернополі поліція затримала підлітків, які побили чоловіка з інвалідністю
У Тернополі поліція затримала підлітків, які побили чоловіка з інвалідністю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Стало відомо, хто стоїть за вибухами в центрі Білгорода
54K
Путін, пам'ятай про 30 грудня 2006 року
29K
Росіяни можуть повторити долю німців 1945 року
23K
Оборона Авдіївки: ЗСУ виконали три важливих завдання
16K
Велика Британія назвала винних у смерті росіян у Білгороді
14K
Уночі Повітряні сили збили менше половини випущених дронів: яка причина

Новини

Атака безпілотників на Харків, нові санкції проти росіян: головне за ніч
Сьогодні, 06:47
Незначні опади, плюсова температура: прогноз погоди на 31 грудня
Сьогодні, 05:05
31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Уночі ЗСУ вдарили по військових об’єктах в Росії – ЗМІ
Вчора, 11:16
ЗСУ стримують ворога під Мар’їнкою і відбили атаки під Авдіївкою – Генштаб
Вчора, 07:26
Вибухи в Білгороді, звернення Кислиці на Радбезі ООН: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua