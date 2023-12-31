СБУ взялася за російську блогерку, яка приїхала відпочивати в Карпати (фото, відео)

Правоохоронці видворяють Аліну Маслову з України

Служба безпеки України відшукала російську блогерку Аліну Маслову, яка приїхала у Буковель святкувати Новий рік. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

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Поки Україну обстрілюють ракетами, російська «зірка» приїхала у Буковель та похвались відповідними фото у соцмережах.

Маслова заявила, що на третину є українкою, на третину росіянкою і ще на третину – молдаванкою. Водночас вона не може назвати речі своїми іменами, тому про геноцид і війну вона висловлюється як про «політичні дії».

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«Я вчила українську, молдавську та російську. Я люблю і Україну, і Росію. Але сама з Молдови, маю багато друзів в обох країнах. І через політичні дії я не хочу розділяти цю любов, мені щиро шкода постраждалих, я допомагала біженцям на початку всієї цієї історії, але ніколи не приймала нічий бік. Я людина світу», – заявила блогерка.

Також Аліна Маслова заявила, що у неї є українське громадянство.

Глагола повідомив, що під час спілкування з представниками Служби безпеки, Маслова визнала, що не підтримує російську агресію проти України.

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Правоохоронці видворяють її з України.

Хто така Аліна Маслова?

Це російська блогерка та співачка. Вона родом з Молдови, однак народилась у Придністров'ї, де продовжує жити її родина. Свій блог вона побудувала на демонстрації особистого життя.

Маслова живе в Росії та розвиває там ще й співочу кар'єру, платячи податки у казну РФ.