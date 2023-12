Маск вимагає від Зеленського пояснень через блогера, якого заарештувала СБУ

Американський мільярдер Ілон Маск обурений через те, що Служба безпеки України затримала проросійського блогера з Латинської Америки і вимагає пояснень від президента Володимира Зеленського. Відповідний коментар бізнесмен написав під постом скандального телеведучого Такера Карлсона у соцмережі X.

Так, Карлсон звинуватив українську владу, зокрема Володимира Зеленського, у «незаконному» затриманні та «катуванні» американця Гонсало Ліри, якого ще у травні 2023 року затримала СБУ. Американський пропагандист запевняє, що блогера нібито затримали через «критику» президента України.

У коментарях під дописом уже зібралися прихильники Росії і критики президента США Джо Байдена. Свій коментар лишив і американський мільярдер Ілон Маск: «Громадянин США сидить у в'язниці в Україні після того, як ми відправили понад 100 мільярдів доларів? Чи є в цій історії щось більше, ніж просто критика Зеленського? Якщо це все, то тут у нас серйозна проблема».

Бізнесмен тегнув у коментарі Зеленського та вимагає від нього пояснень.

An American citizen is in prison n Ukraine after we sent over a $100 billion?



Is there more to this story than simply criticizing Zelensky?



If that’s all it is, then we have serious problem here.