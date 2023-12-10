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Маск вимагає від Зеленського пояснень через блогера, якого заарештувала СБУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Маск вимагає від Зеленського пояснень через блогера, якого заарештувала СБУ
Ілон Маск
фото з відкритих джерел

Бізнесмен підтримав допис американського пропагандиста

Американський мільярдер Ілон Маск обурений через те, що Служба безпеки України затримала проросійського блогера з Латинської Америки і вимагає пояснень від президента Володимира Зеленського. Відповідний коментар бізнесмен написав під постом скандального телеведучого Такера Карлсона у соцмережі X.

Так, Карлсон звинуватив українську владу, зокрема Володимира Зеленського, у «незаконному» затриманні та «катуванні» американця Гонсало Ліри, якого ще у травні 2023 року затримала СБУ. Американський пропагандист запевняє, що блогера нібито затримали через «критику» президента України. 

У коментарях під дописом уже зібралися прихильники Росії і критики президента США Джо Байдена. Свій коментар лишив і американський мільярдер Ілон Маск: «Громадянин США сидить у в'язниці в Україні після того, як ми відправили понад 100 мільярдів доларів? Чи є в цій історії щось більше, ніж просто критика Зеленського? Якщо це все, то тут у нас серйозна проблема».

Бізнесмен тегнув у коментарі Зеленського та вимагає від нього пояснень.

Нагадаємо, що у травні 2023 року СБУ зібрала доказову базу на іноземного блогера, який публічно виправдовував збройну агресію РФ та поширював фейки про війну в Україні. Фігурант має громадянство однієї з країн Латинської Америки, але вже декілька років проживає у Харкові. Йдеться про Ліру Гонсало, проросійського блогера, який видає себе за «журналіста». Він постійно цитується російськими медіа і дуже влучно доповнює картину брехні, яку формує Кремль.

Теги: Ілон Маск Володимир Зеленський блогер СБУ

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