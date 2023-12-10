СБУ відреагувала на закиди Ілона Маска про заарештованого іноземного блогера

Блогер із Латинської Америки перебуває під вартою у Харківському СІЗО

Американський мільярдер Ілон Маск обурився через те, що Служба безпеки України заарештувала проросійського блогера з Латинської Америки, і вимагає пояснень від президента Володимира Зеленського. Водночас в українські спецслужбовці пояснили, що діяли відповідно до чинного законодавства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу СБУ.

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«У травні 2023 року СБУ викрила на Харківщині блогера із подвійним громадянством (Чилі та США), який систематично виправдовував російську агресію в Україні і поширював проросійські тези у своїх соціальних мережах. У своїх відео він визнавав правомірною агресію РФ в Україні, заперечував воєнні злочини Росії, а також стверджував, що нібито ЗСУ обстрілюють свою ж територію, а в Україні панує «неонацистський режим», – йдеться в повідомленні.

У СБУ пояснили, що, відповідно до чинного законодавства, така діяльність є кримінальним правопорушенням, яке передбачено ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

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«СБУ задокументувала підривну діяльність фігуранта і повідомила блогеру про підозру. У травні 2023 року суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Пізніше за нього було внесено заставу і фігуранта відпустили під домашній арешт», – розповіли спецслужбовці.

У липні цей блогер спробував на власному мотоциклі виїхати за кордон через пункт пропуску України з Угорщиною. Прикордонники його не пропустили, а пізніше, за рішенням суду, фігуранта затримали на Закарпатті і примусово доставили у Харків. Нині блогер перебуває під вартою у Харківському слідчому ізоляторі. Досудове розслідування щодо цього блогера завершено, розгляд справи у суді призначено на 12 і 21 грудня.

Нагадаємо, що американський мільярдер Ілон Маск залишив коментар під дописом скандального пропагандиста, у якому обурився через те, що СБУ затримала проросійського блогера з Латинської Америки, і тегнув президента Володимира Зеленського.

Як повідомлялося, у травні 2023 року СБУ зібрала доказову базу на іноземного блогера, який публічно виправдовував збройну агресію РФ та поширював фейки про війну в Україні. Фігурант має громадянство однієї з країн Латинської Америки, але вже декілька років проживає у Харкові. Йдеться про Ліру Гонсало, проросійського блогера, який видає себе за «журналіста». Він постійно цитується російськими медіа і дуже влучно доповнює картину брехні, яку формує Кремль.