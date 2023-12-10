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СБУ відреагувала на закиди Ілона Маска про заарештованого іноземного блогера

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
СБУ відреагувала на закиди Ілона Маска про заарештованого іноземного блогера
СБУ відповіла на звинувачення Ілона Маска
Фото: Associated Press

Блогер із Латинської Америки перебуває під вартою у Харківському СІЗО

Американський мільярдер Ілон Маск обурився через те, що Служба безпеки України заарештувала проросійського блогера з Латинської Америки, і вимагає пояснень від президента Володимира Зеленського. Водночас в українські спецслужбовці пояснили, що діяли відповідно до чинного законодавства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу СБУ.

«У травні 2023 року СБУ викрила на Харківщині блогера із подвійним громадянством (Чилі та США), який систематично виправдовував російську агресію в Україні і поширював проросійські тези у своїх соціальних мережах. У своїх відео він визнавав правомірною агресію РФ в Україні, заперечував воєнні злочини Росії, а також стверджував, що нібито ЗСУ обстрілюють свою ж територію, а в Україні панує «неонацистський режим», – йдеться в повідомленні.

У СБУ пояснили, що, відповідно до чинного законодавства, така діяльність є кримінальним правопорушенням, яке передбачено ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

«СБУ задокументувала підривну діяльність фігуранта і повідомила блогеру про підозру. У травні 2023 року суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Пізніше за нього було внесено заставу і фігуранта відпустили під домашній арешт», – розповіли спецслужбовці.

У липні цей блогер спробував на власному мотоциклі виїхати за кордон через пункт пропуску України з Угорщиною. Прикордонники його не пропустили, а пізніше, за рішенням суду, фігуранта затримали на Закарпатті і примусово доставили у Харків. Нині блогер перебуває під вартою у Харківському слідчому ізоляторі. Досудове розслідування щодо цього блогера завершено, розгляд справи у суді призначено на 12 і 21 грудня.

Нагадаємо, що американський мільярдер Ілон Маск залишив коментар під дописом скандального пропагандиста, у якому обурився через те, що СБУ затримала проросійського блогера з Латинської Америки, і тегнув президента Володимира Зеленського. 

Як повідомлялося, у травні 2023 року СБУ зібрала доказову базу на іноземного блогера, який публічно виправдовував збройну агресію РФ та поширював фейки про війну в Україні. Фігурант має громадянство однієї з країн Латинської Америки, але вже декілька років проживає у Харкові. Йдеться про Ліру Гонсало, проросійського блогера, який видає себе за «журналіста». Він постійно цитується російськими медіа і дуже влучно доповнює картину брехні, яку формує Кремль.

Теги: блогер Ілон Маск СБУ

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