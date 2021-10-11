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    СБУ затримала групу осіб, які вербували ветеранів АТО воювати в Сирії

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    За участь у збройному конфлікті на території Сирії найманцям обіцяли від $5 до 10 тисяч на місяць - СБУ затримала групу осіб, які вербували ветеранів АТО воювати в Сирії

    За участь у збройному конфлікті на території Сирії найманцям обіцяли від $5 до 10 тисяч на місяць

    фото ілюстративне з відкритих джерел

    Наразі до трьох затриманих застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

    Співробітники Служби безпеки України викрили трьох зловмисників, які вербували громадян України для участі у воєнних діях на боці військових загонів Сирійської Арабської Республіки. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Встановлено, що вербуванням займався 27-річний киянин. Він залучив ще двох мешканців Київської області і разом вони шукали підготовлених воїнів по всій Україні.

    За участь у збройному конфлікті на території Сирії найманцям обіцяли грошову винагороду у розмірі від $5 до 10 тисяч на місяць.

    Цілями для вербування зловмисники обирали осіб з числа спортсменів, військовослужбовців, добровольців, які брали участь в АТО або з будь-яким іншим бойовим досвідом поводження зі зброєю.

    Під час обшуків за місцем проживання у зловмисників вилучили:

    • мобільні телефони;
    • сім-карти;
    • комп’ютерну техніку;
    • флеш-носії;
    • банківські картки.

    Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та за ч. 1 ст. 447 (найманство) Кримінального кодексу України.

    Наразі до затриманих застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    До слова, раніше СБУ викрила угруповання, яке «продавало» моряків для перевезення нелегалів.

    Теги: Сирія ветеран учасники АТО Київщина військові Україна
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    СБУ затримала групу осіб, які вербували ветеранів АТО воювати в Сирії