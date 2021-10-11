СБУ затримала групу осіб, які вербували ветеранів АТО воювати в Сирії
За участь у збройному конфлікті на території Сирії найманцям обіцяли від $5 до 10 тисяч на місяць
Наразі до трьох затриманих застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Співробітники Служби безпеки України викрили трьох зловмисників, які вербували громадян України для участі у воєнних діях на боці військових загонів Сирійської Арабської Республіки. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Встановлено, що вербуванням займався 27-річний киянин. Він залучив ще двох мешканців Київської області і разом вони шукали підготовлених воїнів по всій Україні.
За участь у збройному конфлікті на території Сирії найманцям обіцяли грошову винагороду у розмірі від $5 до 10 тисяч на місяць.
Цілями для вербування зловмисники обирали осіб з числа спортсменів, військовослужбовців, добровольців, які брали участь в АТО або з будь-яким іншим бойовим досвідом поводження зі зброєю.
Під час обшуків за місцем проживання у зловмисників вилучили:
- мобільні телефони;
- сім-карти;
- комп’ютерну техніку;
- флеш-носії;
- банківські картки.
Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та за ч. 1 ст. 447 (найманство) Кримінального кодексу України.
Наразі до затриманих застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
До слова, раніше СБУ викрила угруповання, яке «продавало» моряків для перевезення нелегалів.