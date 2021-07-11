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    По військовій базі США в Сирії нанесли ракетний удар

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    Минулого тижня база була теж обстріляна ракетами - По військовій базі США в Сирії нанесли ракетний удар
    Минулого тижня база була теж обстріляна ракетами
    Фото з відкритих джерел

    Напад стався поблизу місця нафтових і газових родовищ, де розміщені американські війська

    У неділю вранці, ракетний удар було завдано по військовій базі США в східній сирійській провінції Дейр-ез-Зор. Про це повідомляє агенство ABNA.

    Щонайменше чотири ракети потрапили в базу Коніка в східному передмісті провінції Дейр-ез-Зор.

    Тим часом офіційне сирійське інформаційне агентство SANA повідомило, що на базі Коніка була подана тривога.

    Співробітник Пентагону, який допомагав у складанні звіту, підтвердив, що атака була здійснена на нафтовому об’єкті в Сирії, але сказав, що атака була непрямою і не заподіяла ніяких травм військовим.

    Минулого тижня база була теж обстріляна ракетами.

    В цей час велика частина сирійських провінцій Хасеке, Дейр-ез-Зор і Ракка контролюються «Демократичними силами Сирії» (ДСС, SDF) – коаліцією, що складається з курдських, арабських і ассирійських ополчень. США надають їм допомогу. При цьому з 2015 року США створили в цьому районі дев’ять баз: чотири поруч з нафтовими родовищами в Дейр-ез-Зорі і п’ять – у Хасеке.

    Після виведення із Сирії основного контингенту сил США, в країні залишаються розгорнутими близько 900 американських військових, які діють для допомоги місцевим силам у боротьбі проти ІДІЛ у Сирії.

    Нагадаємо, що Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.

    Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни.

    Як повідомлялося, Туркменістан стягує військову техніку до кордону з Афганістаном.

    Теги: США Сирія НАТО Ракка напад
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    По військовій базі США в Сирії нанесли ракетний удар