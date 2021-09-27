Туреччина збільшила військову присутність у Сирії

Посилення військової присутності відбувається напередодні зустрічі президента Туреччини з лідерами РФ та Ірану цього тижня

Турецькі військові розгорнули більше підрозділів у районі траси М4 на південь від сирійського Ідлібу, готуючись до потенційної наземної операції на тлі посилення нападів з боку сил режиму президента Сирії Башара Асада. Про це повідомляє Daily Sabah.

«Режим Асада та його прихильник Росія посилили свої атаки на північно-західну провінцію Ідліб у Сирії в рамках своєї тижневої кампанії проти опозиційного бастіону. Туреччина направила тисячі військових на північний захід Сирії, що перебуває під контролем опозиції», – пише видання.

ЗМІ зазначає, що посилення військової присутності відбувається напередодні зустрічі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з лідерами РФ та Ірану цього тижня.

Раніше цього місяця п'ять військових груп, що діяли під проводом підтримуваної Туреччиною Сирійської національної армії на півночі Сирії, оголосили про об’єднання і намір діяти спільно із збройними силами Туреччини у районах, звільнених від терористичних угруповань після військових операцій Туреччини в регіоні.

Як відомо, Ідліб входить у зону деескалації, сформовану відповідно до угоди між Туреччиною та Росією у березні 2020 року. Сирійський режим, однак, послідовно порушував умови припинення вогню, здійснюючи часті напади всередині зони деескалації.

До слова, у Сирії турецькі військові стріляли в російський гелікоптер.

Також повідомлялося, що США ліквідували в Сирії одного з ватажків «Аль-Каїди».