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    Туреччина збільшила військову присутність у Сирії

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    Туреччина направила тисячі військових на північний захід Сирії - Туреччина збільшила військову присутність у Сирії
    Туреччина направила тисячі військових на північний захід Сирії
    фото: Global Look Press

    Посилення військової присутності відбувається напередодні зустрічі президента Туреччини з лідерами РФ та Ірану цього тижня

    Турецькі військові розгорнули більше підрозділів у районі траси М4 на південь від сирійського Ідлібу, готуючись до потенційної наземної операції на тлі посилення нападів з боку сил режиму президента Сирії Башара Асада. Про це повідомляє Daily Sabah.

    «Режим Асада та його прихильник Росія посилили свої атаки на північно-західну провінцію Ідліб у Сирії в рамках своєї тижневої кампанії проти опозиційного бастіону. Туреччина направила тисячі військових на північний захід Сирії, що перебуває під контролем опозиції», – пише видання.

    ЗМІ зазначає, що посилення військової присутності відбувається напередодні зустрічі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з лідерами РФ та Ірану цього тижня.

    Раніше цього місяця п'ять військових груп, що діяли під проводом підтримуваної Туреччиною Сирійської національної армії на півночі Сирії, оголосили про об’єднання і намір діяти спільно із збройними силами Туреччини у районах, звільнених від терористичних угруповань після військових операцій Туреччини в регіоні.

    Як відомо, Ідліб входить у зону деескалації, сформовану відповідно до угоди між Туреччиною та Росією у березні 2020 року. Сирійський режим, однак, послідовно порушував умови припинення вогню, здійснюючи часті напади всередині зони деескалації.

    До слова, у Сирії турецькі військові стріляли в російський гелікоптер.

    Також повідомлялося, що США ліквідували в Сирії одного з ватажків «Аль-Каїди».

    Теги: Туреччина Сирія військові
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    Туреччина збільшила військову присутність у Сирії