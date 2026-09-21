СБУ затримала агента розвідки Росії, який наводив удари на Слов’янськ

Зловмисник збирав координати українських військових і передавав їх російському куратору

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Донеччині агента російської воєнної розвідки, який допомагав ворогу готувати удари по Слов’янському напрямку. За даними слідства, чоловік передавав інформацію, яка могла використовуватися для наведення керованих авіабомб та ударних дронів РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву СБУ.

За даними спецслужби, затриманий є мешканцем прифронтового селища, якого російська розвідка завербувала після його антиукраїнських коментарів у чатах Telegram-каналів. Чоловік, за інформацією слідства, також ухилявся від мобілізації.

Після вербування агент почав збирати відомості про місця перебування українських військових. Зокрема, він завуальовано розпитував свою дружину про позиції та місця зосередження військовослужбовців, які вона могла бачити під час перебування у Слов’янську та прилеглих районах.

Отримані дані зловмисник зберігав на власному смартфоні. За даними СБУ, він позначав ймовірні місця перебування українських військових на Google-картах, після чого мав передавати ці відомості російській стороні.

Як встановило розслідування, зв’язок із російською воєнною розвідкою агент підтримував через посередника з Об’єднаного стратегічного командування Московського військового округу. Для спілкування використовували месенджер та анонімні облікові записи.

Контррозвідники викрили чоловіка ще на початковому етапі його діяльності та задокументували передачу розвідувальної інформації. Після цього його затримали за місцем проживання. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон і планшет, на яких, за даними СБУ, містилися докази співпраці з російською спецслужбою.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини чоловікові загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

У СБУ наголосили, що агента затримали до того, як він встиг повною мірою реалізувати отримані від російської розвідки завдання. Наразі триває досудове розслідування.

Варто нагадати, що Служба безпеки України затримала у Дніпрі чоловіка, якого підозрюють у співпраці з російською воєнною розвідкою. За даними слідства, електрик влаштовувався на різні місцеві заводи, щоб знайти підприємство, пов'язане з військово-промисловим комплексом України, та збирати інформацію для підготовки російських ударів.