СБУ викрила шпигуна, що збирав для Росії дані про протиповітряну оборону України (фото)

Зловмисник збирав секретну інформацію, перебуваючи на службі у ЗСУ

Зловмисник виявився колишнім військовослужбовцем Збройних сил України

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила у Дніпропетровській області колишнього посадовця одного з підрозділів Повітряних Сил Збройних Сил України, який приховано збирав матеріали щодо організації системи управління військами Протиповітряної оборони України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Таємну інформацію він намагався передати представникам російських спецслужб. Для цього планував виїзд до РФ під виглядом відвідування родичів.

Встановлено, що цей колишній військовослужбовець приховано збирав дані на робочому місці. Зловмисник незаконно копіював закриті оборонні відомості через протиправне втручання в автоматизовані інформаційні системи підрозділу. Отримані матеріали зберігав за місцем свого проживання.

Під час обшуків у його помешканні правоохоронці виявили:

флеш-носії з таємною військовою інформацією;

комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Наразі слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження за:

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),

ч. 2 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень, а також вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру у вчиненні злочину та обрання судом міри запобіжного заходу.

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