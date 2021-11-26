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    Ірак евакуював з Білорусі понад 600 незаконних мігрантів

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    Більшість евакуйованих&nbsp;&nbsp;&ndash; жінки, люди&nbsp;похилого віку й діти - Ірак евакуював з Білорусі понад 600 незаконних мігрантів

    Більшість евакуйованих  – жінки, люди похилого віку й діти

    фото: news.cn

    Прем'єр Іраку наголосив, що уряд працює над тим, щоб повернути всіх іракців додому

    Міністерство закордонних справ Іраку повернуло до країни понад 600 незаконних мігрантів з Білорусі. Про це повідомляє «Сіньхуа» з посиланням на слова речника МЗС Іраку Ахмеда аль-Сахафа.

    «Зусилля міністерства із добровільної евакуації мігрантів тривають і досі у співпраці з Іракськими авіалініями повернути з Мінська вдалося 617 мігрантів», – сказав він.

    Евакуйовані громадяни Іраку намагалися через Білорусь незаконно потрапити до Євросоюзу. Більшість з них – жінки, люди похилого віку й діти.

    Прем'єр Іраку Мустафа аль-Кадімі наголосив, що уряд працює над тим, щоб повернути всіх іракців додому.

    До слова, напередодні біженці хотіли прорвати кордон Польщі: поліція ледве відбила штурм (відео).

    Раніше експерт розповів, як Путін вдало погрався Лукашенком під час міграційної кризи.

    Зазначимо, 24 листопада було зафіксовано 375 спроб незаконно перетнути білорусько-польський кордон.

    Нагадаємо, 24 листопада на кордоні України з Республікою Білорусь розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція «Полісся». Вона координується Державною прикордонною службою України та проводиться спільно з силами Національної гвардії, Національної поліції, ЗСУ та іншими задіяними резервами.

    Раніше повідомлялося, що, за словами польського прем’єра Матеуша Моравецького, потік мігрантів з Білорусі значно зменшився, ніж під час піку, який був місяць тому.

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    Теги: МЗС Білорусь Ірак діти мігранти біженці евакуація
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    Ірак евакуював з Білорусі понад 600 незаконних мігрантів