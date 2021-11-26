Ірак евакуював з Білорусі понад 600 незаконних мігрантів

Прем'єр Іраку наголосив, що уряд працює над тим, щоб повернути всіх іракців додому

Міністерство закордонних справ Іраку повернуло до країни понад 600 незаконних мігрантів з Білорусі. Про це повідомляє «Сіньхуа» з посиланням на слова речника МЗС Іраку Ахмеда аль-Сахафа.

«Зусилля міністерства із добровільної евакуації мігрантів тривають і досі у співпраці з Іракськими авіалініями повернути з Мінська вдалося 617 мігрантів», – сказав він.

Евакуйовані громадяни Іраку намагалися через Білорусь незаконно потрапити до Євросоюзу. Більшість з них – жінки, люди похилого віку й діти.

Прем'єр Іраку Мустафа аль-Кадімі наголосив, що уряд працює над тим, щоб повернути всіх іракців додому.

До слова, напередодні біженці хотіли прорвати кордон Польщі: поліція ледве відбила штурм (відео).

Раніше експерт розповів, як Путін вдало погрався Лукашенком під час міграційної кризи.

Зазначимо, 24 листопада було зафіксовано 375 спроб незаконно перетнути білорусько-польський кордон.

Нагадаємо, 24 листопада на кордоні України з Республікою Білорусь розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція «Полісся». Вона координується Державною прикордонною службою України та проводиться спільно з силами Національної гвардії, Національної поліції, ЗСУ та іншими задіяними резервами.

Раніше повідомлялося, що, за словами польського прем’єра Матеуша Моравецького, потік мігрантів з Білорусі значно зменшився, ніж під час піку, який був місяць тому.

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