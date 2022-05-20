Шарію «світить» пожиттєве? «Слуга народу» оцінив ймовірні наслідки депортації проросійського пропагандиста

Шарій завжди підкреслював, що є громадянином України, тому має і відповідати тепер за українськими законами

Суд може призначати для тих, кого підозрюють в держзраді, найвищу міру

Блогер Анатолій Шарій, крім держзради, проходить ще й за статтею про порушення рівноправності громадян за расовою, національною приналежністю, релігійними переконаннями та іншими ознаками. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

За словами очільника комітету, Шарій завжди підкреслював, що є громадянином України, тому має і відповідати тепер за українськими законами.

«Тепер вже суд Іспанії буде приймати рішення щодо його екстрадиції. Я не занурений у таємниці слідства, але, якщо йдеться про державну зраду, то досить суттєвим є, коли саме ця зрада була вчинена. Якщо це сталося під час воєнного стану, то найбільше покарання – довічне позбавлення волі», – повідомив голова парламентського комітету.

Іонушас також зазначив, що парламент вніс відповідні зміни до законодавства щодо покарання за державну зраду та диверсії, але це вже суд буде вирішувати – 15 років чи довічне ув’язнення.

«Держзрада – це найтяжчий злочин, а коли такі злочини вчиняються під час воєнного стану, це є кваліфікуючою ознакою», – підсумував політик.

Відомо, що Шарія затримали правоохоронні органи Іспанії у середу, 4 травня. З часом його передадуть в Україну і притягне до відповідальності Шарія український суд.

21 серпня 2021 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти Анатолія Шарія та Ігоря Гужви.

Шарій торік програв черговий судовий позов у Литві. У липні 2021 року він програв також апеляцію в литовському суді, тому мав покинути ЄС. Литва оголосила Шарія персоною нон грата 10 травня 2021 року. Одразу після цього адвокати Шарія зробили запит на вивчення підстав такого рішення.

Також суд арештував іспанську віллу і банківські рахунки Шарія.