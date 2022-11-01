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СБУ покарала очільника Херсонського «Морпорта РФ»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ покарала очільника Херсонського «Морпорта РФ»
Yа Херсонщині задокументовано злочинну діяльність призначеного загарбниками «голови» селища Миролюбівка
фото: пресслужба СБУ

Чоловік забезпечував переправлення військової техніки окупантів на правому березі Дніпра

У результаті слідчо-оперативних дій СБУ повідомила про підозру у вчиненні злочинів проти України трьом ворожим поплічникам на Херсонщині. Серед них – керівник створеного агресором «государственного унитарного предприятия «Херсонский морской торговый порт», – йдеться  в повідомленні СБУ.

Встановлено, що чоловік забезпечував переправлення військової техніки і боєприпасів РФ для окупаційного угруповання на правому березі Дніпра. Для цього надав плавзасоби підприємства, які використовувались під час зведення мостових переправ через Дніпро.

Також «посадовець» брав участь у розграбуванні захоплених підприємств воднотранспортної галузі регіону для передачі викраденого майна на користь РФ.

За даними слідства, зловмисником є колишній чиновник «Укрводшляху». У червні цього року він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і вступив до лав окупаційної адміністрації Херсону. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

СБУ покарала очільника Херсонського «Морпорта РФ» фото 1

Крім цього, на Херсонщині задокументовано злочинну діяльність призначеного загарбниками «голови» селища Миролюбівка.

З початку окупації села зловмисник з власної ініціативи допомагав загарбникам. Він надавав їм інформацію стосовно учасників АТО та українських правоохоронців. Водив представників окупаційної влади місцевістю, тим самим допомагаючи їм формувати логістику.

Ще одну колаборантку викрито на Луганщині. Нею виявилась колишня директорка гімназії у Біловодську, яка добровільно погодилася очолити місцевий ліцей, підпорядкований окупаційній адміністрації «ЛНР». За вказівкою агресора вона організувала «навчальний процес» з використанням російських «підручників» і «методичок», а педагогів направила на «перепідготовку» до РФ.

Перебуваючи на «посаді», ворожа поплічниця агітувала дітей підтримати окупантів і в подальшому приєднуватися до їх лав. Для поширення прокремлівської пропаганди вона закликала до створення у захоплених школах осередків так званої «юнармии» РФ.

Наразі Служба безпеки встановила місця перебування всіх трьох зловмисників, задокументувала їхні злочинні дії і проводить комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Раніш повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки затримала диверсанта російської воєнної розвідки, який готував вибухи на об’єктах залізничної інфраструктури на півдні України.

Теги: чиновник зрада Дніпро Херсонщина СБУ чоловік

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