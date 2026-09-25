Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Смерть немовляти на Волині: прокурори оголосили підозру матері

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Смерть немовляти на Волині: прокурори оголосили підозру матері
Питання про запобіжний захід для жінки наразі вирішують
фото ілюстративне

Жінці загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років

У Ковельському районі 21-річна жінка самостійно народила доношеного хлопчика і, за даними слідства, позбавила його життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Волинську обласну прокуратуру.

21-річній жительці Ковеля повідомили про підозру в умисному вбивстві власної новонародженої дитини. Провадження розслідують під процесуальним керівництвом Ковельської окружної прокуратури. За даними прокуратури, жінка приховувала вагітність: не зверталася до лікарів для спостереження та не ставала на облік.

Що відомо про подію

Уночі 3 серпня 2026 року в одному із сіл Ковельського району вона сама народила здорового доношеного хлопчика вагою 3 350 г. Після пологів, як стверджують правоохоронці, ковельчанка позбавила його життя, а тіло дитини поклала в поліетиленовий пакет і сховала.

Інших подробиць, зокрема мотивів жінки, у повідомленні прокуратури немає. Їх має з'ясувати досудове розслідування.

Що загрожує підозрюваній

Дії жінки кваліфікували за статтею 117 Кримінального кодексу України – умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після них. Це окрема норма, відмінна від загальної статті про умисне вбивство. Санкція передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років.

Для порівняння: за частиною першою статті 115, яка стосується умисного вбивства загалом, передбачено позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Що буде далі

Наразі йдеться лише про підозру – це ще не обвинувачення і тим паче не вирок. За Конституцією України, людина вважається невинуватою, доки суд не встановить її вину обвинувальним вироком. Підозрювана має право на захисника та право не свідчити проти себе.

Слідчі й прокурори мають зібрати докази й перевірити висунуту версію. Питання про запобіжний захід для жінки наразі вирішують. Він може бути різним – від особистого зобов'язання до тримання під вартою. Обирає його зазвичай слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення.

Коли розслідування завершать, прокурор скерує до суду обвинувальний акт, і почнеться судовий розгляд.

Нагадаємо, у липні на Волині до суду скерували справу 38-річної жінки, яку обвинувачують у торгівлі людиною: вона намагалася продати власного шестирічного сина за $25 тис. Також раніше в Ковельському районі під колесами вантажівки загинув чотирирічний хлопчик: його переїхав рідний батько.

Читайте також:

Теги: Волинська область кримінал вагітність жінка розслідування суддя прокурор вбивство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німеччина назвала Росію винною в атаці на український літак. Берлін оголосив про відповідь
Німеччина назвала Росію винною в атаці на український літак. Берлін оголосив про відповідь
2 вересня, 08:31
Подружжя Кітченів. Джефф помер після сильної турбулентності, а Лінда зламала хребет
Британка зламала хребет та втратила чоловіка під час польоту
30 серпня, 10:17
Юлія Павлів радіє подарованим наметам
Українці здійснили мрію переселенки з чотирма дітьми
29 серпня, 17:15
Сцельніков пояснив, чому вбив Парубія
Убивство Парубія: обвинуваченому продовжено арешт
9 вересня, 19:30
Покарання також стосуватиметься тих, хто свідомо надає шахрайським структурам приміщення та послуги
Верховна Рада підтримала законопроєкт Зеленського про боротьбу з колцентрами
15 вересня, 13:44
Родини Гарріганів і Стівенсонів продовжать змагання за владу у кримінальному світі
Премʼєра кримінальної драми «Мобленд» з Томом Гарді: дата виходу та подробиці сюжету (фото)
18 вересня, 10:00

Кримінал

Смерть немовляти на Волині: прокурори оголосили підозру матері
Смерть немовляти на Волині: прокурори оголосили підозру матері
Миколаїв: підліток влаштував стрілянину в тролейбусі
Миколаїв: підліток влаштував стрілянину в тролейбусі
«Вам належить компенсація»: поліція викрила мільйонну схему шахраїв
«Вам належить компенсація»: поліція викрила мільйонну схему шахраїв
Затримано агента ФСБ, який наводив ракети на виробництво дронів
Затримано агента ФСБ, який наводив ракети на виробництво дронів
Офіс генпрокурора розпочав розслідування про відрядження Кравченка за кордон
Офіс генпрокурора розпочав розслідування про відрядження Кравченка за кордон
Адвокати Крупи шукали «гріхи» судді, щоб зірвати процес: що з цього вийшло
Адвокати Крупи шукали «гріхи» судді, щоб зірвати процес: що з цього вийшло

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2026
63K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
52K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua