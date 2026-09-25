Смерть немовляти на Волині: прокурори оголосили підозру матері

Жінці загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років

У Ковельському районі 21-річна жінка самостійно народила доношеного хлопчика і, за даними слідства, позбавила його життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Волинську обласну прокуратуру.

21-річній жительці Ковеля повідомили про підозру в умисному вбивстві власної новонародженої дитини. Провадження розслідують під процесуальним керівництвом Ковельської окружної прокуратури. За даними прокуратури, жінка приховувала вагітність: не зверталася до лікарів для спостереження та не ставала на облік.

Що відомо про подію

Уночі 3 серпня 2026 року в одному із сіл Ковельського району вона сама народила здорового доношеного хлопчика вагою 3 350 г. Після пологів, як стверджують правоохоронці, ковельчанка позбавила його життя, а тіло дитини поклала в поліетиленовий пакет і сховала.

Інших подробиць, зокрема мотивів жінки, у повідомленні прокуратури немає. Їх має з'ясувати досудове розслідування.

Що загрожує підозрюваній

Дії жінки кваліфікували за статтею 117 Кримінального кодексу України – умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після них. Це окрема норма, відмінна від загальної статті про умисне вбивство. Санкція передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років.

Для порівняння: за частиною першою статті 115, яка стосується умисного вбивства загалом, передбачено позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Що буде далі

Наразі йдеться лише про підозру – це ще не обвинувачення і тим паче не вирок. За Конституцією України, людина вважається невинуватою, доки суд не встановить її вину обвинувальним вироком. Підозрювана має право на захисника та право не свідчити проти себе.

Слідчі й прокурори мають зібрати докази й перевірити висунуту версію. Питання про запобіжний захід для жінки наразі вирішують. Він може бути різним – від особистого зобов'язання до тримання під вартою. Обирає його зазвичай слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення.

Коли розслідування завершать, прокурор скерує до суду обвинувальний акт, і почнеться судовий розгляд.

Нагадаємо, у липні на Волині до суду скерували справу 38-річної жінки, яку обвинувачують у торгівлі людиною: вона намагалася продати власного шестирічного сина за $25 тис. Також раніше в Ковельському районі під колесами вантажівки загинув чотирирічний хлопчик: його переїхав рідний батько.