На Львівщині поліцейський на BMW на смерть збив велосипедиста

У Самборі поліцейський за кермом BMW на смерть збив 59-річного велосипедиста

Від отриманих травм 59-річний чоловік помер на місці ДТП

У Самборі Львівської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю працівника поліції. Водій автомобіля BMW збив 59-річного велосипедиста, який від отриманих травм помер на місці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Львівщини.

Аварія сталася сьогодні, 29 серпня, близько 10:00 на вулиці Чорновола у Самборі. За попередніми даними правоохоронців, автомобіль BMW здійснив наїзд на 59-річного жителя району, який їхав велосипедом.

Внаслідок ДТП чоловік отримав травми, несумісні з життям. За кермом BMW перебував співробітник одного з підрозділів поліції Львівської області.

Досудове розслідування обставин смертельної аварії проводитимуть працівники Державного бюро розслідувань.

Крім того, керівництво Головного управління Національної поліції у Львівській області призначило службове розслідування. За його результатами буде ухвалено передбачене законодавством рішення.

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