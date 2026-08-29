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На Львівщині поліцейський на BMW на смерть збив велосипедиста

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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На Львівщині поліцейський на BMW на смерть збив велосипедиста
У Самборі поліцейський за кермом BMW на смерть збив 59-річного велосипедиста
фото: nikvesti.com (ілюстративне)

Від отриманих травм 59-річний чоловік помер на місці ДТП

У Самборі Львівської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю працівника поліції. Водій автомобіля BMW збив 59-річного велосипедиста, який від отриманих травм помер на місці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Львівщини.

Аварія сталася сьогодні, 29 серпня, близько 10:00 на вулиці Чорновола у Самборі. За попередніми даними правоохоронців, автомобіль BMW здійснив наїзд на 59-річного жителя району, який їхав велосипедом.

Внаслідок ДТП чоловік отримав травми, несумісні з життям. За кермом BMW перебував співробітник одного з підрозділів поліції Львівської області.

Досудове розслідування обставин смертельної аварії проводитимуть працівники Державного бюро розслідувань.

Крім того, керівництво Головного управління Національної поліції у Львівській області призначило службове розслідування. За його результатами буде ухвалено передбачене законодавством рішення.

Нагадаємо, на початку серпня Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області виніс вирок поліцейській, яка на смерть збила шестирічну дівчинку. Її засудили до восьми років позбавлення волі та на три роки позбавили права керувати транспортними засобами.

Смертельна ДТП сталася у грудні 2025 року в Прилуках. Поліцейська за кермом службового Mitsubishi Outlander прямувала на виклик і на пішохідному переході збила жінку з шестирічною донькою. Дівчинка від отриманих травм загинула, її мати зазнала тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.

У червні правоохоронець на смерть збив пішохода в Хмельницькому. Аварія сталася на вулиці Західно-Окружній. За даними слідства, правоохоронець, керуючи автомобілем Toyota Land Cruiser, здійснив наїзд на чоловіка, який переходив дорогу. Від отриманих травм пішохід загинув на місці. 

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Теги: аварія автомобіль водій смерть ДТП поліція Львівщина

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