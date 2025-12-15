ДТП на Закарпатті. Загинула неповнолітня пасажирка 15-річного водія (фото)

Неповнолітнього водія поліцейські освідували на стан сп’яніння – за кермом він перебував тверезий

Поліція Закарпатської області розслідує смертельну дорожньо-транспортну пригоду в селі Великий Раковець, що сталася 14 грудня близько 18:54. Внаслідок зіткнення легковика з припаркованою вантажівкою загинула 15-річна дівчина-пасажирка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції в Закарпатській області.

Наряд патрульної поліції та слідчо-оперативна група, що прибули на місце ДТП, з’ясували, що 15-річний водій автомобіля Volkswagen Passat не обрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням, внаслідок чого зіткнувся з припаркованою на узбіччі вантажівкою Iveco.

Смертельна ДТП сталася 14 грудня в селі Великий Раковець Хустського району фото: Національна поліція України

За словами поліції, від отриманих травм на місці загинула 15-річна пасажирка легковика – дівчина сиділа на передньому сидінні. Також у авто перебувала ще одна 15-річна дівчина: вона та водій не отримали серйозних ушкоджень.

«Неповнолітнього, який був за кермом, поліцейські освідували на стан сп’яніння – за кермом він перебував тверезий», – йдеться у повідомленні.

15-річний водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався з керуванням, внаслідок чого зіткнувся з вантажівкою Iveco, що була припаркована на узбіччі дороги фото: Національна поліція України

Від отриманих травм на місці загинула 15-річна пасажирка легковика – дівчина сиділа на передньому сидінні фото: Національна поліція України

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілої, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, також буде призначено ряд експертних досліджень. Окремо поліцейські з’ясовують як підліток, який не має права керувати транспортним засобом, отримав доступ до автомобіля.

Поліцейські з’ясовують як підліток, який не має права керувати транспортним засобом, отримав доступ до автомобіля фото: Національна поліція України

