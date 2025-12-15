Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ДТП на Закарпатті. Загинула неповнолітня пасажирка 15-річного водія (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
ДТП на Закарпатті. Загинула неповнолітня пасажирка 15-річного водія (фото)
Смертельна ДТП сталася 14 грудня в селі Великий Раковець Хустського району
фото: Національна поліція України

Неповнолітнього водія поліцейські освідували на стан сп’яніння – за кермом він перебував тверезий

Поліція Закарпатської області розслідує смертельну дорожньо-транспортну пригоду в селі Великий Раковець, що сталася 14 грудня близько 18:54. Внаслідок зіткнення легковика з припаркованою вантажівкою загинула 15-річна дівчина-пасажирка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції в Закарпатській області.

Наряд патрульної поліції та слідчо-оперативна група, що прибули на місце ДТП, з’ясували, що 15-річний водій автомобіля Volkswagen Passat не обрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням, внаслідок чого зіткнувся з припаркованою на узбіччі вантажівкою Iveco.

Смертельна ДТП сталася 14 грудня в селі Великий Раковець Хустського району
Смертельна ДТП сталася 14 грудня в селі Великий Раковець Хустського району
фото: Національна поліція України

За словами поліції, від отриманих травм на місці загинула 15-річна пасажирка легковика – дівчина сиділа на передньому сидінні. Також у авто перебувала ще одна 15-річна дівчина: вона та водій не отримали серйозних ушкоджень.

«Неповнолітнього, який був за кермом, поліцейські освідували на стан сп’яніння – за кермом він перебував тверезий», – йдеться у повідомленні.

15-річний водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався з керуванням, внаслідок чого зіткнувся з вантажівкою Iveco, що була припаркована на узбіччі дороги
15-річний водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався з керуванням, внаслідок чого зіткнувся з вантажівкою Iveco, що була припаркована на узбіччі дороги
фото: Національна поліція України
Від отриманих травм на місці загинула 15-річна пасажирка легковика – дівчина сиділа на передньому сидінні
Від отриманих травм на місці загинула 15-річна пасажирка легковика – дівчина сиділа на передньому сидінні
фото: Національна поліція України

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілої, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, також буде призначено ряд експертних досліджень. Окремо поліцейські з’ясовують як підліток, який не має права керувати транспортним засобом, отримав доступ до автомобіля. 

Поліцейські з’ясовують як підліток, який не має права керувати транспортним засобом, отримав доступ до автомобіля
Поліцейські з’ясовують як підліток, який не має права керувати транспортним засобом, отримав доступ до автомобіля
фото: Національна поліція України

Нагадаємо, у Львові правоохоронці затримали пʼяного водія, який вʼїхав у металеву вуличну огорожу, припаркував автомобіль неподалік і заснув. Близько опівночі 13 грудня поліцейські отримали виклик на ДТП на перехресті вул. Сахарова – Горбачевського. Там водій Toyota вʼїхав у металеву огорожу, загубив номерний знак і втік із місця ДТП.

Раніше повідомлялося, що 13 грудня, близько 18:20 на автодорозі «Львів-Самбір-Ужгород» поблизу села Тершів Самбірського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення мінівена Renault Kangoo з автобусом Еталон загинув водій мінівена, 60-річний мешканець Самбірського району.. За попередніми даними, водій мінівена не впорався з керуванням, в результаті чого сталося зіткнення з автобусом, за кермом якого перебував 38-річний житель Самбора. Водій мінівена від отриманих травм загинув на місці аварії.

Теги: смерть Закарпаття ДТП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Двомісячне немовля померло через невстановлену вірусну інфекцію
На Сумщині померло немовля через недбалість батьків. Яке покарання їх чекає
24 листопада, 15:46
Багатоповерхівка у Києві, в яку поцілили уламки російського дрона під час атаки у ніч на 29 листопада
Київ. Через атаку загинуло двоє людей (оновлено)
29 листопада, 08:04
В Україні загинув військовослужбовець Збройних сил Великої Британії внаслідок нещасного випадку
В Україні через нещасний випадок загинув військовий Великої Британії 
9 грудня, 21:18
37-річний водій автомобіля ВАЗ, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, допустив наїзд на пішохода
ДТП на Білоцерківщині: водій із 2.49 проміле алкоголю наїхав на пішохода
18 листопада, 13:09
На Олімпійських іграх 1972 року Саппоро Мюрмо завоював срібло в гонці на 50 км
Помер норвежець Мюрмо, який останнім в історії вигравав чемпіонат світу на дерев'яних лижах
20 листопада, 08:09
Симоньян бачить довкола таємні знаки
Хвора Симоньян після похорону чоловіка-пропагандиста «вдарилася» у містику
23 листопада, 20:59
Каталепсія спричинила воскресіння пенсіонерки у Гуансі
У Китаї 95-річна жінка «ожила» через шість днів після смерті
4 грудня, 11:05
У березні 2025 року в приватній стоматології семирічному хлопчику проводили лікування під загальною анестезією, під час введення препарату у дитини зупинилося серце
Смерть хлопчика у кріслі стоматолога в Києві: прокуратура висунула підозру лікарці
4 грудня, 11:39
Смерть сина Каденюка: поліція розкрила деталі
Смерть сина Каденюка: поліція розкрила деталі
10 грудня, 09:56

Події в Україні

ДТП на Закарпатті. Загинула неповнолітня пасажирка 15-річного водія (фото)
ДТП на Закарпатті. Загинула неповнолітня пасажирка 15-річного водія (фото)
Правоохоронці викрили схему відмивання 570 млн грн із оборонних контрактів
Правоохоронці викрили схему відмивання 570 млн грн із оборонних контрактів
Тривоги в Україні оголошуватимуться по-новому: деталі від уряду
Тривоги в Україні оголошуватимуться по-новому: деталі від уряду
На Буковині стався землетрус. Що відомо
На Буковині стався землетрус. Що відомо
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів через обстріл Дніпропетровщини: список
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів через обстріл Дніпропетровщини: список
Карта бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2025 року

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Сьогодні, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Вчора, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua