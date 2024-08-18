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Угорець намагався заїхати в Україну на набитому наркотиками автомобілі

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Угорець намагався заїхати в Україну на набитому наркотиками автомобілі
Угорець намагався ввезти в Україну кокаїн, мефедрон, екстазі та канабіс
фото: ДПС України

Незаконний дурман прикордонники виявили за допомогою службових собак

Прикордонники викрили громадянина Угорщини, який намагався ввезти в Україну цілий набір наркотиків: кокаїн, мефедрон, екстазі та канабіс. Він ховав заборонені речовини по всьому салону авто. Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Угорець намагався заїхати в Україну на набитому наркотиками автомобілі фото 1

«Незаконний дурман прикордонники виявили за допомогою службових собак в автомобілі громадянина Угорщини», – повідомили прикордонники.

Частину наркотиків знайшли в сумці для ноутбука, решту – в технічних порожнинах авто, включно з повітряним фільтром.

«Тепер вирішується питання щодо кримінального провадження, поінформовано співробітників СБУ», – пояснили в службі.

Угорець намагався заїхати в Україну на набитому наркотиками автомобілі фото 2

Нагадаємо, у Києві виявлено групу наркоторговців, які використовували камуфляжну форму і фальшиву довідку та продавали кокаїн з доставкою у комендантську годину. Вдень покупці могли самостійно приїжджати за замовленням, а вночі, під час дії комендантської години, наркоторговці самі доставляли товар.

Раніше правоохоронці здійснили спецоперацію на території 19 регіонів України, затримали 26 наркодилерів і ліквідували діяльність п’ять нарколабораторій. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

До слова, на Вінниччині поліція ліквідувала діяльність організованої злочинної групи, учасники якої збували амфетамін на пів мільйона гривень щомісяця.

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Теги: прикордонники Держприкордонслужба поліція

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