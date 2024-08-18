Угорець намагався заїхати в Україну на набитому наркотиками автомобілі
Незаконний дурман прикордонники виявили за допомогою службових собак
Прикордонники викрили громадянина Угорщини, який намагався ввезти в Україну цілий набір наркотиків: кокаїн, мефедрон, екстазі та канабіс. Він ховав заборонені речовини по всьому салону авто. Про це повідомляє Держприкордонслужба України.
«Незаконний дурман прикордонники виявили за допомогою службових собак в автомобілі громадянина Угорщини», – повідомили прикордонники.
Частину наркотиків знайшли в сумці для ноутбука, решту – в технічних порожнинах авто, включно з повітряним фільтром.
Від кокаїну до екстазі: угорець їхав в Україну з повним набором забороненого
Незаконний дурман прикордонники виявили за допомогою службових собак в автомобілі громадянина Угорщини. Він намагався провезти в Україну цілий набір наркотиків: кокаїн, мефедрон, екстазі та канабіс. pic.twitter.com/YgMHgqNylQ
«Тепер вирішується питання щодо кримінального провадження, поінформовано співробітників СБУ», – пояснили в службі.
Нагадаємо, у Києві виявлено групу наркоторговців, які використовували камуфляжну форму і фальшиву довідку та продавали кокаїн з доставкою у комендантську годину. Вдень покупці могли самостійно приїжджати за замовленням, а вночі, під час дії комендантської години, наркоторговці самі доставляли товар.
Раніше правоохоронці здійснили спецоперацію на території 19 регіонів України, затримали 26 наркодилерів і ліквідували діяльність п’ять нарколабораторій. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
До слова, на Вінниччині поліція ліквідувала діяльність організованої злочинної групи, учасники якої збували амфетамін на пів мільйона гривень щомісяця.
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