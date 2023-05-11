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Справа Гандзюк. Стало відомо, який термін прокуратура просить для Мангера та Левіна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Справа Гандзюк. Стало відомо, який термін прокуратура просить для Мангера та Левіна
11 травня суддя Юлія Іваніна оголосила початок дебатів сторін у справі про організацію нападу на активістку
фото: Ґрати

Мангер та Левін провину в організації нападу на Катерину Гандзюк не визнають

Прокуратура запросила по 10 років позбавлення волі для ексглави Херсонської облради Владислава Мангера та помічника депутата цієї ж облради Олексія Левіна за звинуваченням в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк. Про це пише видання «Ґрати».

«11 травня суддя Юлія Іваніна оголосила початок дебатів сторін у справі про організацію нападу на активістку. Виступаючи в суді, прокурор Андрій Синюк просив суд визнати Мангера та Левіна винними та призначити їм покарання у вигляді 10 років позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

За версією звинувачення, через особисту неприязнь до Гандзюк Мангер у липні 2018 року вирішив організувати та замовити на неї напад. Він звернувся до Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради, виходця з кримінального середовища та одного з лідерів банди Москалів, яка протягом 2005-2006 років чинила рекомендовані злочини. Левін був судимий за бандитизм, замахи та вбивства.

Зазначається, що Мангер та Левін провину в організації нападу на Катерину Гандзюк не визнають, вони виступлять у дебатах у понеділок, 15 травня.

Нагадаємо, громадська активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За 3 місяці до цього в Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, жінка отримала хімічні опіки понад 30% тіла. 6 червня 2019 року виконавців злочину було засуджено.

Також у справі про вбивство Гандзюк фігурують раніше судимий Олексій Левін (Москаленко), голова Херсонської облради Мангер та Ігор Павловський – колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука. Павловський уклав угоду зі слідством і дав свідчення у справі щодо ймовірних замовника та організатора злочину Мангера та Левіна.

16 жовтня торік Приморський райсуд Одеси виніс йому вирок. Павловського визнали винним у приховуванні злочину. Присудили два роки позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з іспитовим строком один рік.

Теги: суд Катерина Гандзюк Владислав Мангер

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