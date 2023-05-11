Справа Гандзюк. Стало відомо, який термін прокуратура просить для Мангера та Левіна

Мангер та Левін провину в організації нападу на Катерину Гандзюк не визнають

Прокуратура запросила по 10 років позбавлення волі для ексглави Херсонської облради Владислава Мангера та помічника депутата цієї ж облради Олексія Левіна за звинуваченням в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк. Про це пише видання «Ґрати».

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«11 травня суддя Юлія Іваніна оголосила початок дебатів сторін у справі про організацію нападу на активістку. Виступаючи в суді, прокурор Андрій Синюк просив суд визнати Мангера та Левіна винними та призначити їм покарання у вигляді 10 років позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

За версією звинувачення, через особисту неприязнь до Гандзюк Мангер у липні 2018 року вирішив організувати та замовити на неї напад. Він звернувся до Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради, виходця з кримінального середовища та одного з лідерів банди Москалів, яка протягом 2005-2006 років чинила рекомендовані злочини. Левін був судимий за бандитизм, замахи та вбивства.

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Зазначається, що Мангер та Левін провину в організації нападу на Катерину Гандзюк не визнають, вони виступлять у дебатах у понеділок, 15 травня.

Нагадаємо, громадська активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За 3 місяці до цього в Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, жінка отримала хімічні опіки понад 30% тіла. 6 червня 2019 року виконавців злочину було засуджено.

Також у справі про вбивство Гандзюк фігурують раніше судимий Олексій Левін (Москаленко), голова Херсонської облради Мангер та Ігор Павловський – колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука. Павловський уклав угоду зі слідством і дав свідчення у справі щодо ймовірних замовника та організатора злочину Мангера та Левіна.

16 жовтня торік Приморський райсуд Одеси виніс йому вирок. Павловського визнали винним у приховуванні злочину. Присудили два роки позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з іспитовим строком один рік.