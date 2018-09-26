Справа «рюкзаків Авакова»: Литвин повернув у бюджет 5,2 млн гривень



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Фото: Фокус Фігурант справи "рюкзаків Авакова", друг та бізнес-партнер сина голови МВС Володимир Литвин

Зокрема, було сплачено 4,8 млн гривень завданих збитків і 400 тис. гривень за проведення експертиз щодо цієї справи

Фігурант справи «рюкзаків Авакова», друг та бізнес-партнер сина міністра внутрішніх справ Володимир Литвин повернув у державний бюджет 5,2 млн гривень. Про це повідомляє видання Insider, посилаючись на інформацію Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначимо, що таким чином Литвин виконав затверджені судом умови угоди зі слідством, яка передбачала повернення державі збитків і на підставі якої Литвин отримав умовний термін покарання.

У САП поінформували, що кошти було виплачено 26 вересня.

Зокрема, було сплачено 4,8 млн гривень завданих збитків і 400 тис. гривень за проведення експертиз у цій справі.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі не бачать юридичної можливості для поновлення розслідування за підозрою сина глави Міністерства внутрішніх справ Олександра Авакова і колишнього замміністра Сергія Чеботаря у так званій «справі рюкзаків».

Нагадаємо, Чеботаря й Авакова підозрювали в причетності до розкрадання 14,5 млн гривень під час закупівлі рюкзаків для потреб Нацгвардії.

12 липня прокурор САП закрив справу про розкрадання коштів проти сина міністра внутрішніх справ й екс-заступника міністра.

Після цього НАБУ направило САП скаргу на це рішення.

31 жовтня 2017 року Олександра Авакова затримали представники НАБУ. Його підозрюють у поставках рюкзаків для Нацгвардії за завищеними цінами. На наступний день суд відпустив сина глави МВС під особисте зобов'язання і зобов'язав його здати всі паспорти в Державну міграційну службу. Незабаром суд Києва заарештував його нерухомість.