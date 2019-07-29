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    Кримінал

    Справу про вбивство «Сармата» скеровано до суду

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    Віталій Олешко&nbsp;був вбитий 31 липня 2018 року у місті Бердянську - Справу про вбивство «Сармата» скеровано до суду
    Віталій Олешко був вбитий 31 липня 2018 року у місті Бердянську

    29 серпня відбудеться перше засідання в Бердянському районному суді

    Обвинувальний акт щодо ймовірних виконавців та організаторів вбивства ветерана АТО Віталія Олешка на позивний «Сармат» скерували до суду. Відтепер справу слухатимуть у Бердянському міськрайонному суді - територіально за місцем скоєння злочину.

    Цю інформацію «Громадському» підтвердив очільник кримінальної поліції України В’ячеслав Аброськін.

    У понеділок, 29 серпня, відбудеться перше засідання в Бердянському районному суді, на ньому зокрема вирішуватимуть питання щодо продовження термінів тримання під вартою фігурантів злочину.

    Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка «Сармата» об'єднали ще з однією - розбійний напад на родину Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року. У ній підозрюваними проходять четверо осіб з так званої групи Віктора Власюка - ймовірного організатора вбивства «Сармата»: Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смірнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.

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    Підозрюваних виконавців вбивства «Сармата» затримали 31 липня минулого року у день скоєння злочину (Артем Матюшин, Микола Ломака, Олександр Обухов, Максим Владимеренков). Наприкінці серпня Матюшин два викривальні свідчення на ймовірного організатора вбивства Михайла Сігіду.

    У вересні поліція затримала підозрюваного в організації вбивства Олешка Сігіду.

    16 грудня 2018 року поліція затримала ймовірного організатора вбивства «Сармата». Ним виявився 34-річний бізнесмен з Дніпра Євген Бродський.

    8 лютого у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи «Сармата» Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання з Дніпра, колишній «торнадівець». Наразі він вже відбуває покарання за стрілянину у травні 2013-го, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі «Сармата».

    Замовника вбивства досі не встановили, досудове слідство триває. Нещодавно поліція викликала на допит двох народних депутатів: Олександра Пономарьова та Сергія Валентирова. Останній мав тісні відносини з обвинуваченим Сігідою. Саме депутатів рідні та побратими «Сармата» вважають замовниками вбивства.

    Нагадаємо, Віталій Олешко був вбитий 31 липня 2018 року у м. Бердянську. 

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