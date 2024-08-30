В Індії батьки віддають дітей у «школи злодійства»: там вони вчаться красти на весіллях

У серпні під час весілля в Джайпурі злодій викрав коштовності на 15 млн рупій ($180 тис.) і 100 тис. рупій готівкою

Після року навчання підлітки можуть заробляти в 5-6 разів більше, ніж плата за навчання

В Індії існують платні злодійські школи, де підлітків навчають красти коштовності на весіллях у багатіїв. Про це повідомляє індійська телекомпанія NDTV, пише South China Morning Post.

Батьки відправляють дітей 12-13 річного віку до «злодійських шкіл», де їх навчають члени банд. Програма включає кишенькові крадіжки, викрадення сумок, втечу від поліції, азартні ігри та продаж алкоголю. Навчання коштує від 200 тис. до 300 тис. рупій ($2400 – 3600).

Учнів з бідних сімей навчають, як вливатися в заможне середовище і красти коштовності на елітних весіллях. Після року навчання підлітки можуть заробляти в 5-6 разів більше, ніж плата за навчання, а їхні батьки отримують щорічні виплати від 300 тис. до 500 тис. рупій від ватажків банд.

Поліція повідомляє, що понад 300 дітей з таких шкіл були залучені до весільних крадіжок по всій Індії. У серпні під час весілля в Джайпурі злодій викрав коштовності на 15 млн рупій ($180 тис.) і 100 тис. рупій готівкою. У березні випускник школи злодіїв вкрав сумку з коштовностями на весіллі в Гургаоні.

Інспектор поліції Рамкумар Бхагат сказав, що оскільки більшість злочинців є неповнолітніми, правоохоронцям «надзвичайно складно» вживати заходів.

Хоча в Індії за крадіжку можна отримати до семи років ув’язнення, правова система м’якше ставиться до неповнолітніх, фокусуючись на їхньому перевихованні. Крім того, місцеві часто прикривають молодих злочинців.

До слова, у Римі заарештували зловмисника, який під час пограбування квартири вирішив почитати книгу про грецьку міфологію. 38-річний італієць потрапив до будинку в елітному районі Праті через балкон, а потім відволікся на книгу, яка лежала на тумбочці біля ліжка.

Раніше в Італії оштрафували 19-річного українського туриста за те, що той, як стверджується, видряпав своє ім’я на стіні Колізею.

Нагадаємо, розвиток добробуту середнього класу та відносно бюджетні авіарейси стають поштовхом для мешканців Індії більше мандрувати і залишати велику кількість грошей у туристичних мандрівках.