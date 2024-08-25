У Києві в громадському туалеті поліцейські виявили тіло чоловіка

За попередніми даними, він вчинив самогубство

У суботу, 25 серпня, у громадській вбиральні парку «Аврора» в Дніпровському районі Києва було виявлено тіло чоловіка з ознаками самогубства. Про це повідомляє «Київ 24».

За повідомленнями ЗМІ, підкріпленими фото і відео з місця події, у громадській вбиральні виявили закривавленого чоловіка. Кореспонденти уточнюють, що тіло знайшли у вбиральні громадського туалету. За попередніми даними, чоловік міг вчинити самогубство.

На місце події негайно прибули правоохоронці. Вони проводять розслідування та встановлюють усі обставини трагедії.

Попередньо відомо, що чоловік був знайдений закривавленим у вбиральні. Наразі інші деталі інциденту не розголошуються.

Нагадаємо, інформація про нещасний випадок у Києві надійшла до поліції вчора, близько 14:00. Пошукова операція, яку здійснювали працівники відділу поліції у річковому порту Київ та рятувальники ДСНС, тривала близько семи годин.

Обірвався трос атракціону-спуску через Дніпро у Києві, - місцеві паблики



У той момент на ньому була людина. pic.twitter.com/kbddQjUOnE — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 21, 2024

За інформацією Національної поліції, після проведеного опитування на місці події вдалось зʼясувати, що під час обриву тросу на атракціоні перебував хлопець, віком орієнтовно до 30 років.