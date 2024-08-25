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У Києві в громадському туалеті поліцейські виявили тіло чоловіка

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Києві в громадському туалеті поліцейські виявили тіло чоловіка
Наразі на місці працюють правоохоронці, тож деталі ситуації з’ясовуються
фото з відкритих джерел

За попередніми даними, він вчинив самогубство

У суботу, 25 серпня, у громадській вбиральні парку «Аврора» в Дніпровському районі Києва було виявлено тіло чоловіка з ознаками самогубства. Про це повідомляє «Київ 24».

За повідомленнями ЗМІ, підкріпленими фото і відео з місця події, у громадській вбиральні виявили закривавленого чоловіка. Кореспонденти уточнюють, що тіло знайшли у вбиральні громадського туалету. За попередніми даними, чоловік міг вчинити самогубство.

На місце події негайно прибули правоохоронці. Вони проводять розслідування та встановлюють усі обставини трагедії.

Попередньо відомо, що чоловік був знайдений закривавленим у вбиральні. Наразі інші деталі інциденту не розголошуються.

Нагадаємо, інформація про нещасний випадок у Києві надійшла до поліції вчора, близько 14:00. Пошукова операція, яку здійснювали працівники відділу поліції у річковому порту Київ та рятувальники ДСНС, тривала близько семи годин.

За інформацією Національної поліції, після проведеного опитування на місці події вдалось зʼясувати, що під час обриву тросу на атракціоні перебував хлопець, віком орієнтовно до 30 років.

Теги: Київ кримінал самогубство чоловік

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