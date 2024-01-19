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Суд дозволив затримати Романа Гринкевича

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Суд дозволив затримати Романа Гринкевича
Син львівського бізнесмена Роман Гринкевич досі перебуває в розшуку
фото: Instagram/Роман Гринкевич

Печерський районний суд Києва дозволив затримати Романа Гринкевича

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Офісу Генпрокурора та надав дозвіл на затримання Романа Гринкевича. Чоловіка підозрюють у створенні та участі у злочинній організації, а також шахрайстві. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Зокрема, син львівського бізнесмена Роман Гринкевич досі перебуває в розшуку.

«Органу досудового розслідування надано дозвіл на затримання вказаної особи з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 січня Печерський районний суд у Києві обрав запобіжні заходи трьом із п'яти фігурантів у справі Гринкевича про оборудки із закупівлями одягу й білизни для Збройних сил України львівського бізнесмена.

Раніше повідомлялося, що до Печерського районного суду Києва прокуратура подала клопотання про обрання запобіжних заходів трьом підозрюваним у справі про поставку неякісного одягу для Збройних сил України на суму 1 млрд грн. 

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Раніше суд наклав арешт на майно бізнесмена Гринкевича.

Згодом ДБР оголосило в ​розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого правоохоронці викрили на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ.

Як повідомлялося, Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні. Так, у мережі заявили, що син бізнесмена – Роман Гринкевич – інвестує великі гроші в кар'єру майбутньої дружини Соні Морозюк та подарунки для неї, і це можуть бути кошти його батька.

Також на виконання запиту Державного бюро розслідувань Нацагентство виявило та розшукало активи львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та осіб, пов’язаних з його протиправною діяльністю. 

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Теги: Офіс Генерального прокурора кримінал бізнесмен суд

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